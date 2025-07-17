Внедорожник вылетел с дороги в Актау

В Актау внедорожник вылетел с дороги. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель не справился с рулевым управлением, передает Lada.kz .

Кадр видео

Дорожный инцидент произошёл 16 июля на перекрестке между 6, 2 и 6А микрорайонами.

Редакции было предоставлено видео с места происшествия. На кадрах видно, как внедорожник марки Toyota вылетел с дороги.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что водитель не справился с управлением, в результате чего произошла авария.

Водитель не пострадал. На него составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения), - сообщили в полиции.

Ранее в Актау водитель получил штраф за грубое нарушение ПДД. Водитель Daewoo Matiz привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Жертвами автомобилиста едва не стали дети.