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18.07.2025, 11:44

«ГАЗель» с газовым баллоном сгорела дотла в Акшукуре

Происшествия 0 1 240 Сергей Кораблев

В селе Акшукур полностью сгорел автомобиль марки «ГАЗель». Инцидент Lada.kz прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото ДЧС региона
Фото ДЧС региона

По данным ДЧС региона, инцидент произошел вчера, 17 июля, на улице Жалау Казиева. Около 15:43 часов полностью сгорел автомобиль марки «ГАЗель» с газобаллонным оборудованием объемом 100 литров.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар был локализован и ликвидирован к 16:18 часам силами девяти сотрудников ведомства и двух единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, вечером 15 июля в Актау произошло возгорание автомобиля на дороге между 35 и 34 микрорайонами.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
"Причины возгорания устанавливаются". Тогда зачем акцент на ГБО??? Пишите тогда уже полную комплектацию "от бампера до бампера" потому что оборудование гбо само по себе не опасней, чем всё остальное в авто. Вот неисправная электропроводка 99% случаем, а 1% это бутылка с водой в кабине ;)
18.07.2025, 09:45
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