«ГАЗель» с газовым баллоном сгорела дотла в Акшукуре

В селе Акшукур полностью сгорел автомобиль марки «ГАЗель». Инцидент Lada.kz прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото ДЧС региона

По данным ДЧС региона, инцидент произошел вчера, 17 июля, на улице Жалау Казиева. Около 15:43 часов полностью сгорел автомобиль марки «ГАЗель» с газобаллонным оборудованием объемом 100 литров.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар был локализован и ликвидирован к 16:18 часам силами девяти сотрудников ведомства и двух единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, вечером 15 июля в Актау произошло возгорание автомобиля на дороге между 35 и 34 микрорайонами.