В Актау мужчина спрыгнул с 11 этажа и погиб на глазах у спасателей

Обнажённый мужчина спрыгнул с крыши в момент, когда к нему пытались добраться спасатели, сообщает Lada.kz.
Трагедия произошла утром 20 июля в 5 микрорайоне, в доме № 22.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Для доступа к крыше здания была подана автолестница.
Во время попытки спасателей приблизиться, мужчина внезапно спрыгнул вниз и упал на пристройку. Падение оказалось смертельным.
Все службы сработали оперативно, тело погибшего было эвакуировано.
В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что смерть наступила до приезда медиков.
В департаменте полиции региона сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК — «Доведение до самоубийства».
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Причины, по которым мужчина оказался на крыше без одежды, также остаются неизвестными.
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