В Актау мужчина спрыгнул с 11 этажа и погиб на глазах у спасателей

Обнажённый мужчина спрыгнул с крыши в момент, когда к нему пытались добраться спасатели, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

Трагедия произошла утром 20 июля в 5 микрорайоне, в доме № 22.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Для доступа к крыше здания была подана автолестница.

Во время попытки спасателей приблизиться, мужчина внезапно спрыгнул вниз и упал на пристройку. Падение оказалось смертельным.

Все службы сработали оперативно, тело погибшего было эвакуировано.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что смерть наступила до приезда медиков.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК — «Доведение до самоубийства».

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Причины, по которым мужчина оказался на крыше без одежды, также остаются неизвестными.