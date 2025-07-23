В Курыкe десятки подростков устроили массовую драку

В поселке Курык произошла массовая драка с участием десятков несовершеннолетних. Видео инцидента распространилось в социальных сетях: на кадрах видно, как молодые люди, вооруженные палками, дерутся группами на открытой местности, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Очевидцы также сообщают о звуках, похожих на выстрелы, и хлопках, предположительно, от самодельных пиротехнических средств. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: пользователи соцсетей выражают тревогу по поводу растущей агрессии среди подростков и отсутствия контроля со стороны взрослых.

Как сообщили в полиции, потасовка произошла вчера, 22 июля. В ситуацию экстренно вмешались полицейские.

«Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел внутренних дел совместно с родителями. По результатам разбирательства в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям 127 («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 434 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административных правонарушениях РК. Также заведено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"). Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Также все несовершеннолетние участники потасовки поставлены на профилактический учет. В полиции подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и выразили обеспокоенность ростом уличных драк среди молодежи.

Стражи порядка напоминают родителям о необходимости усилить контроль за поведением своих детей, а также о правовой ответственности за их действия.