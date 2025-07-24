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23.07.2025, 21:50

По факту обрушения кровли в школе Мангистау начато досудебное расследование

Происшествия 0 790 Наталья Вронская

Инцидент расследуют по статье "Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей", передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Фото центра общественных коммуникаций

Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, прибывший на место происшествия, посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией. 

На данный момент известно, что комиссия зарегистрировала акт по факту обрушения. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей.

На месте работают эксперты, которые проводят техническую проверку. 

- В настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы. Информацию о предстоящих ремонтных работах и итогах работы комиссии обещают объявить позднее, - отмечается в сообщении. 

Напомним, момент обрушения крыши в школе-гимназии поселка Курык попал на видео.

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