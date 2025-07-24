По факту обрушения кровли в школе Мангистау начато досудебное расследование

Инцидент расследуют по статье "Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей", передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций.
Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, прибывший на место происшествия, посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией.
На данный момент известно, что комиссия зарегистрировала акт по факту обрушения. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей.
На месте работают эксперты, которые проводят техническую проверку.
- В настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы. Информацию о предстоящих ремонтных работах и итогах работы комиссии обещают объявить позднее, - отмечается в сообщении.
Напомним, момент обрушения крыши в школе-гимназии поселка Курык попал на видео.
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