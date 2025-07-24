В Жанаозене сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге в микрорайоне «Мерей» в Жанаозене. В результате пожара никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 23 июля в 22:26 часов.

Произошло возгорание передней части автомобиля марки Nissan X-TERRA, 1999 года выпуска. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 22:39 часов.

Видео пожара появилось в Сети.

Напомним, 17 июля на улице Жалау Казиева, около 15:43 часов, полностью сгорел автомобиль марки «ГАЗель» с газобаллонным оборудованием объемом 100 литров.