Житель Жанаозена арестован на пять суток за перекрытие дороги

Мужчину из Жанаозена приговорили к пяти суткам ареста за перекрытие дороги в состоянии алкогольного опьянения, он мотивировал свои действия отсутствием электроэнергии, передает lada.kz.
Жанаозенский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя по факту мелкого хулиганства, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Судом установлено, что 14 июля 2025 года в период с 01:00 до 02:00 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл автодорогу за домом №40 в микрорайоне Көктем в Жанаозене, мотивируя свои действия отсутствием электроснабжения.
При этом он совершил поступок, нарушающий общественный порядок, и демонстрирующий явное неуважение к окружающим. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пообещал впредь такого не допускать. Факт правонарушения подтверждается материалами дела и протоколом об административном правонарушении, - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Санкция части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусматривает наказание в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге) либо административного ареста сроком от пяти до пятнадцати суток.
Суд признал, что подсудимый осознавал противоправный характер своих действий и сознательно допустил наступление негативных последствий, вследствие чего признан виновным в умышленном совершении административного правонарушения. Постановлением суда мужчина признан виновным и ему назначен административный арест сроком на пять суток. Постановление вступило в законную силу, - заявили в пресс службе Жанаозенского городского суда.
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