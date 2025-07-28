Житель Жанаозена арестован на пять суток за перекрытие дороги

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Мужчину из Жанаозена приговорили к пяти суткам ареста за перекрытие дороги в состоянии алкогольного опьянения, он мотивировал свои действия отсутствием электроэнергии, передает lada.kz.

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Жанаозенский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя по факту мелкого хулиганства, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Судом установлено, что 14 июля 2025 года в период с 01:00 до 02:00 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл автодорогу за домом №40 в микрорайоне Көктем в Жанаозене, мотивируя свои действия отсутствием электроснабжения.

При этом он совершил поступок, нарушающий общественный порядок, и демонстрирующий явное неуважение к окружающим. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пообещал впредь такого не допускать. Факт правонарушения подтверждается материалами дела и протоколом об административном правонарушении, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Санкция части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусматривает наказание в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге) либо административного ареста сроком от пяти до пятнадцати суток.