ИИ в руках аферистов: как житель Жанаозена лишился 50 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана людей, в числе пострадавших оказался и житель Жанаозена, сообщает Lada.kz .

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По данным управления полиции Жанаозена, появилась новая схема обмана.С начала года в городе зарегистрировано около 30 случаев кибермошенничества.

С помощью нейросетей и генераторов голоса мошенники могут вставить лицо человека в видео - отличить фейк от реального становится почти невозможно.

Один из жителей Жанаозена перевёл 50 миллионов тенге в фейковый инвестиционный фонд и остался ни с чем, другой потерял 16 миллионов тенге. Во время создания рекламы кибермошенники использовали видео с известными личностями, юристами и адвокатами, чтобы вызвать доверие - и все это сгенерировано ИИ, говорят правоохранители.

В своих «рекламных» роликах злоумышленники обещают лёгкий заработок и быстрые способы разбогатеть.

Напомним, в последнее время в Актау участились случаи телефонного мошенничества, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками АО «МРЭК». Энергетики призывают горожан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.