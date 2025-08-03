Свадьба в Мунайлинском районе закончилась дракой между гостями

Қазақ тіліне аудару

Торжественное мероприятие в Мунайлинском районе завершилось конфликтом, переросшим в драку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Видеозапись произошедшего появилась в социальной сети. На кадрах видно, как молодые люди в белых рубашках дерутся прямо на проезжей части.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошёл 31 июля. Между гостями произошла словесная перепалка, которая переросла в серьёзный конфликт.