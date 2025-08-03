Свадьба в Мунайлинском районе закончилась дракой между гостями

Торжественное мероприятие в Мунайлинском районе завершилось конфликтом, переросшим в драку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передаёт Lada.kz.
Видеозапись произошедшего появилась в социальной сети. На кадрах видно, как молодые люди в белых рубашках дерутся прямо на проезжей части.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошёл 31 июля. Между гостями произошла словесная перепалка, которая переросла в серьёзный конфликт.
«Все участники установлены и задержаны. Это молодые люди 2004–2005 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК — хулиганство. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в ДП МО.
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