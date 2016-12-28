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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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За неделю в Мангистау произошло три пожара

На неделе с 19 по 25 декабря в Мангистау произошло три пожара, в одном из них огонь повредил автомобиль, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
Один из пожаров произошел днем 22 декабря на втором этаже административного здания производственной базы в 6А микрорайоне. До приезда огнеборцев прохожие спасли двоих несовершеннолетних детей. Сгорела офисная мебель. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Второй этаж сильно закопчен. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Рано утром 25 декабря произошел пожар в Жанаозене. В микрорайоне «Шанырак» полностью сгорел пластиковый киоск, где продавали самсу и беляши. Площадь горения - девять квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель.

В ночь на 26 декабря возле дома №6 в 4 микрорайоне сгорели два автомобиля. Вызов поступил на пульт дежурного в 00:09. На место происшествия выехала автоцистерна пожарной части №8. По приезду пожарных на месте происшествия было обнаружено, что огнем охвачены два автомобиля - Ford Sierra (без номеров) и ВАЗ-2110. Автомобили сгорели почти полностью. Пострадавших нет. Причина, ущерб и принадлежность автомобиля марки Ford Sierra устанавливаются дежурным дознавателем.

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю с 19 по 25 ноября подразделения ведомства выезжали по тревоге 17 раз, в том числе три раз на пожары и 12 раз на случаи горения, два раза на аварийно-спасательные работы. 

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


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