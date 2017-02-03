ДВД Мангистау: Досудебное расследование по факту пожара на рынке «Масат» продолжается

Последствия пожара. Фото автора
Досудебное расследование ведется по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности), рассказали в ведомстве.
- Назначена судебно-пожаротехническая экспертиза. Досудебное расследование продолжается. Подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
Напомним, возгорание рынка «Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС Мангистау сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
На брифинге, проведенном на следующий день после ЧП, Алмаз Искаков, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау, сообщил, что создана комиссия по установлению причин пожара. Дело передано в УВД Актау. Сумму ущерба установят в ходе следственных мероприятий.
Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесенного ущерба.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.
Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.
Фото последствий пожара на рынке «Масат»
- Назначена судебно-пожаротехническая экспертиза. Досудебное расследование продолжается. Подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
Напомним, возгорание рынка «Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС Мангистау сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
На брифинге, проведенном на следующий день после ЧП, Алмаз Искаков, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау, сообщил, что создана комиссия по установлению причин пожара. Дело передано в УВД Актау. Сумму ущерба установят в ходе следственных мероприятий.
Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесенного ущерба.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.
Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.
Фото последствий пожара на рынке «Масат»