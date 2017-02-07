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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 2803

Полицейские прокомментировали аварию с разрушением секции забора у здания ДВД Мангистау

В Актау автомобиль врезался в забор у здания ДВД Мангистау. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистау.

Фото Кадырбека Айдарулы
Разрушению элементов ограждения здания ДВД автомобилем предшествовало столкновение двух авто.

- Сегодня в Актау водитель автомобиля марки Toyota совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ» и врезался в забор здания ДВД Мангистау. Авария произошла на дороге между 12 и 13 микрорайонами. Водитель 1995 года рождения. Проводится работа по возмещению нанесённого ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Предусматривается наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на девять месяцев. Начато досудебное расследование.

Напомним, в Актау автомобиль Toyota Camry врезался в забор здания департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области 7 февраля. Машину увезли на эвакуаторе, водитель не пострадал.




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Комментарии ( 4 )

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trump (Посетители) Сегодня, 21:04
С камер наблюдения ролика нет? Интересно бы дыбануть. uhmylka
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:24
Maxim Aktau,
Это нога забор, кого надо, забор! dada
 
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Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 20:18
Проводится работа по возмещению нанесённого ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства
.

Эта фраза просто поражает! А как досудебное расследование, подача иска и прочие правовые процедуры. Я так понял паренька сходу просто напрягли. Жесть вообщем! При других ДТП такие возмещения длятся месяцами, а то и годами.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:34
починят -главное все живы здоровы !место там мутное *-пешиход напротив вьезда*
 
 

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