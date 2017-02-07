Полицейские прокомментировали аварию с разрушением секции забора у здания ДВД Мангистау

Фото Кадырбека Айдарулы
Разрушению элементов ограждения здания ДВД автомобилем предшествовало столкновение двух авто.
- Сегодня в Актау водитель автомобиля марки Toyota совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ» и врезался в забор здания ДВД Мангистау. Авария произошла на дороге между 12 и 13 микрорайонами. Водитель 1995 года рождения. Проводится работа по возмещению нанесённого ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Предусматривается наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на девять месяцев. Начато досудебное расследование.
Напомним, в Актау автомобиль Toyota Camry врезался в забор здания департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области 7 февраля. Машину увезли на эвакуаторе, водитель не пострадал.
- Сегодня в Актау водитель автомобиля марки Toyota совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ» и врезался в забор здания ДВД Мангистау. Авария произошла на дороге между 12 и 13 микрорайонами. Водитель 1995 года рождения. Проводится работа по возмещению нанесённого ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Предусматривается наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на девять месяцев. Начато досудебное расследование.
Напомним, в Актау автомобиль Toyota Camry врезался в забор здания департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области 7 февраля. Машину увезли на эвакуаторе, водитель не пострадал.