В Актау о криках малолетнего ребенка о помощи сообщили соседи

Фото Кадырбека Айдарулы

Диктофонную запись, на которой слышны крики ребенка: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста...Мне больно...», в редакцию «Лады» прислали соседи квартиры, в которой кричит ребенок. По их словам, это происходит практически ежедневно.







- Иногда слышно, как ребенка об стену швыряют. Я сам неоднократно в ту квартиру поднимался, чтобы прекратили над ребенком издеваться, но мать двери не открывает, посылает меня из-за входной двери, - рассказывает сосед Юсуф Абдуллаев.



От соседки семью Абдуллаевых отделяет общая стена, за которой слышны не только крики ребенка, но и ругань матери.



- С мужем она не живет. Мы его давно тут не видели. Но иногда она ругается с ним по телефону и орет: «Если ты не принесешь деньги, я зарежу ребенка» или «... выкину его из окна». Я даже звал соседей из других подъездов, чтобы они это тоже услышали, чтобы я был не единственным свидетелем, и никто не подумал, что я что-то придумываю, - говорит Юсуф Абдуллаев.



Сосед Ильяс утверждает, что несколько раз становился свидетелем избиения ребенка в подъезде.



- Из квартиры я криков не слышу, так как относительно далеко живу - на третьем этаже. Но она его и в подъезде, и на улице лупит. Он кричит. Это кошмар, конечно. Ребенка надо спасать, - говорит мужчина.



Еще одна соседка Нуршан Тулегенова рассказывает, будто мать ребенка неоднократно предлагала соседкам забрать сына на воспитание.



- Много раз она предлагала ребенка разным людям с формулировкой «отдам в хорошие руки», как будто это котенок какой-то. Говорила, что он ей надоел, и она с ним не справляется, - рассказывает женщина.



По словам жителей дома, они неоднократно вызывали полицию, но ситуация не изменилась.



- Приезжает наряд, или участковый заходит, несколько минут в квартире побудут и уходят. Никаких видимых действий в отношении матери не принимается. А на следующий день мы опять истошные крики ребенка слышим. Невыносимо просто. Жалко малыша, и помочь мы не в силах, - говорят соседи.



Журналисты «Лады» отправились по адресу вместе с сотрудниками ювенальной полиции, но женщины не оказалось дома.



Представители правоохранительных органов обещали разобраться в ситуации и дать ответы в ближайшее время.







Фото и видео Кадырбека Айдарулы, монтаж Рашида Исмагилова