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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 21:00

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В Актау о криках малолетнего ребенка о помощи сообщили соседи

Крики четырехлетнего ребенка соседи слышат из квартиры на пятом этаже в одном из домов Актау уже более двух лет. Жалобы в правоохранительные органы не разрешили ситуацию. Систематические избиения малыша продолжаются, утверждают жители дома. Сегодня сотрудникам ювенальной полиции не удалось встретиться с матерью ребенка.

Фото Кадырбека Айдарулы
Диктофонную запись, на которой слышны крики ребенка: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста...Мне больно...», в редакцию «Лады» прислали соседи квартиры, в которой кричит ребенок. По их словам, это происходит практически ежедневно.



- Иногда слышно, как ребенка об стену швыряют. Я сам неоднократно в ту квартиру поднимался, чтобы прекратили над ребенком издеваться, но мать двери не открывает, посылает меня из-за входной двери, - рассказывает сосед Юсуф Абдуллаев.

От соседки семью Абдуллаевых отделяет общая стена, за которой слышны не только крики ребенка, но и ругань матери.

- С мужем она не живет. Мы его давно тут не видели. Но иногда она ругается с ним по телефону и орет: «Если ты не принесешь деньги, я зарежу ребенка» или «... выкину его из окна». Я даже звал соседей из других подъездов, чтобы они это тоже услышали, чтобы я был не единственным свидетелем, и никто не подумал, что я что-то придумываю, - говорит Юсуф Абдуллаев.

Сосед Ильяс утверждает, что несколько раз становился свидетелем избиения ребенка в подъезде.

- Из квартиры я криков не слышу, так как относительно далеко живу - на третьем этаже. Но она его и в подъезде, и на улице лупит. Он кричит. Это кошмар, конечно. Ребенка надо спасать, - говорит мужчина.

Еще одна соседка Нуршан Тулегенова рассказывает, будто мать ребенка неоднократно предлагала соседкам забрать сына на воспитание.

- Много раз она предлагала ребенка разным людям с формулировкой «отдам в хорошие руки», как будто это котенок какой-то. Говорила, что он ей надоел, и она с ним не справляется, - рассказывает женщина.

По словам жителей дома, они неоднократно вызывали полицию, но ситуация не изменилась.

- Приезжает наряд, или участковый заходит, несколько минут в квартире побудут и уходят. Никаких видимых действий в отношении матери не принимается. А на следующий день мы опять истошные крики ребенка слышим. Невыносимо просто. Жалко малыша, и помочь мы не в силах, - говорят соседи.

Журналисты «Лады» отправились по адресу вместе с сотрудниками ювенальной полиции, но женщины не оказалось дома.

Представители правоохранительных органов обещали разобраться в ситуации и дать ответы в ближайшее время.



Фото и видео Кадырбека Айдарулы, монтаж Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 3 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 21:40
Слов нет. Одни буквы,нецензурные...
 
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Kirilka (Посетители) Сегодня, 21:35
Какой ужас, что за мамаши такая? Почему участковый не заберет ребенка, где опека, если ребенка так бить каждый день то синяки по любому должны быть, а папаша куда смотрит???? Бедный малыш!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 21:27
Если это правда...несчастный ребенок...психику ломает она....бедный малыш!
 
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 r.karakulin (Посетители) Сегодня, 21:10
Покажите нам лицо ее чтоб ее так наорать и лещей надовать
 
 

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