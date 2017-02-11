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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 23:40

Просмотров: 335

Из загоревшейся многоэтажки в 9 микрорайоне Актау эвакуировали 65 человек

Возгорание квартиры на седьмом этаже в 30 доме 9 микрорайона произошло 11 февраля примерно в 21:11. Очаг возгорания находился на балконе. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.

Ликвидация пожара в 30 доме 9 микрораона. Фото автора
Пожарные, прибыв на место происшествия через 6 минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.

Из загоревшейся многоэтажки в 9 микрорайоне Актау эвакуировали 65 человек


Из загоревшейся многоэтажки в 9 микрорайоне Актау эвакуировали 65 человек


- Пострадавших нет. Хозяин квартиры был на месте. По его словам, он и еще двое приятелей находились дома на момент возгорания. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Полностью квартира закопчена. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.

Из загоревшейся многоэтажки в 9 микрорайоне Актау эвакуировали 65 человек


Из загоревшейся многоэтажки в 9 микрорайоне Актау эвакуировали 65 человек


Всего задействовано семь единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.

Сам хозяин квартиры считает, что его жилище подожгли.

Хозяином квартиры оказался  Алексей Неберикутя. Ранее мы уже писали про этого мужчину, в ноябре прошлого года его и еще двоих мужчин задержали сотрудники полиции после происшествия в детском саду № 29. Угрожавшего стрельбой мужчину отправили на лечение в психиатрический диспансер. Двоих задержанных в тот же день отпустили домой. Хозяин квартиры Алексей Неберикутя не смог попасть в квартиру, потому что, по его словам, дверь заварили сотрудники полиции. Из-за заваренной двери Алексею Неберикутя и его другу Гере пришлось ночевать в подъезде в 15-градусный мороз. В результате его друг Гера скончался в подъезде.





Видео очевидцев


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Комментарии ( 3 )

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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 01:14
Повизло жителям 30 дома с соседом.не соскучишся.
то пьянки. то омон. то труп в подьезде. то пожар. неугомонный какойто дядька.
Такого только к злейшиму врагу подсилять.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 00:45
Масқара. Жанған пәтердің үстіңгі екі пәтеріде күйе болыпты, астыңғы көршілері суға батқан болар. Мұндай зардапты кім өтер екен...
 
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  • Крадун
 бася (Посетители) Вчера, 23:59
здоров ли психически этот человек? может нуждается в помощи соцслужб,чтоб контролировали? писали ,вроде как пенсионер..
соседей жалко,представляю что там после тушения творится..
 
 

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