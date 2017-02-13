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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 531

Причиной пожара в 30 доме 9 микрорайона Актау стала тлеющая сигарета

Причиной пожара в квартире на седьмом этаже 30 дома в 9 микрорайоне Актау стал малокалорийный источник огня. Очаг возгорания находился на балконе. Об этом сообщил старший лейтенант гражданской защиты Назар Джаумиткалиев, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Пожар по адресу 9 микрорайон, 30 дом. Фото предоставлено пресс-службой ведомства
- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Квартира полностью закопчена. В тот день в квартире находились трое человек, все они были в состоянии алкогольного опьянения. Во время пожара они успели выйти. Пострадавших нет, - рассказал Назар Джаумиткалиев.

Напомним, возгорание квартиры на седьмом этаже в 30 доме 9 микрорайона произошло 11 февраля примерно в 21:11. Пожарные, прибывшие через шесть минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.


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Комментарии ( 3 )

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  • русалка
  • Сергей Владимиров
 ЧЕБУРАТОР. (Посетители) Сегодня, 13:57
Это уже вторая "тлеющая сигарета" за последний месяц. Граждане, тушите сигареты! smoke
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dj_Snow
  • русалка
  • Сергей Владимиров
 DANTE (Посетители) Сегодня, 13:56
Нажрутся водяры и давай провозить по всей квартире, устраивая веселые деньки соседям...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Цеваот (Посетители) Сегодня, 13:50
Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета.


Какое-то неконкретное заключение)))
 
 

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