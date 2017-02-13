Причиной пожара в 30 доме 9 микрорайона Актау стала тлеющая сигарета

Пожар по адресу 9 микрорайон, 30 дом. Фото предоставлено пресс-службой ведомства
- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Квартира полностью закопчена. В тот день в квартире находились трое человек, все они были в состоянии алкогольного опьянения. Во время пожара они успели выйти. Пострадавших нет, - рассказал Назар Джаумиткалиев.
Напомним, возгорание квартиры на седьмом этаже в 30 доме 9 микрорайона произошло 11 февраля примерно в 21:11. Пожарные, прибывшие через шесть минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.
Напомним, возгорание квартиры на седьмом этаже в 30 доме 9 микрорайона произошло 11 февраля примерно в 21:11. Пожарные, прибывшие через шесть минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.