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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 3084

Улыгбек Мылтыков: Алика Давлетшина убили в драке в прошлом году

Разыскиваемый дочерью бездомный Алик Давлетшин был убит в мае 2016 года. Это выяснили полицейские в ходе оперативных мероприятий, говорит заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Мангистауской области Улыгбек Мылтыков.

Алик Давлетшин
Поиски Алика Давлетшина, которые вели его дочь и волонтеры, закончились. Сегодня, 22 февраля, полицейские сообщили Евгении Давлетшиной о том, что ее отец был убит в мае 2016 года.

- Мы подняли нашу базу и нашли данные о смерти Алика Давлетшина. В прошлом году в драке его убил собутыльник, который в настоящее время отбывает наказание в виде 15 лет лишения свободы за данное деяние, - рассказал Улыгбек Мылтыков.

Евгения приехала на поиски отца из Костаная после того, как увидела его в одном из видеороликов про бездомных в Актау. Четыре дня дочь искала отца в канализационных колодцах, коллекторах теплотрассы и притонах, где собираются бездомные. Евгения верила, что найдет отца живым, так как ей поступило множество звонков от актаусцев, уверявших, что они видели похожего человека в городе буквально на днях. Сегодня женщине показали могилу отца.

Улыгбек Мылтыков: Алика Давлетшина убили в драке в прошлом году


Алик Давлетшин похоронен на кладбище, которое находится за городом вдоль трассы Актау-Курык. На его могильном кресте под номером 133 значится другая фамилия - Парфенов.

- Это от того, что крестов не было, поэтому поставили старый уже подписанный крест и к нему прибили номер, под которым значился захороненный, - рассказал смотритель кладбища.


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Комментарии ( 17 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 18:13
мунайши73,
Православных много среди татар и башкир и вообще они больше русские. Лучше под крестом чем поверх земли.
 
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  • Хорк - Юсуи
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:50
Давлетшин татарская фамилия,а может башкирская.
Ему на кладбище крест поставили?
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 17:31
Цитата: trump
Выходит, гражданин Мылтыков толкает нам дезу?

Я думаю, все гораздо проще. Если есть живые люди, числящиеся в официальных справках как мертвые, значит есть и мертвые, проходящие по бумагам как живые. Страна вечного бардака. Берегите сами себя и своих близких, не надейтесь на государство.
 
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  • tom2005
  • albatros
  • leo529
  • Спиридон
 XLG (Посетители) Сегодня, 17:17
А Вы знаете, мне очень жаль, что все так закончилось. Была огромная надежда, что дочь его заберет и все у него будет хорошо. Глаза у него добрые.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 17:09
Цитата: Светлана Антонова
Мы съездили по указанному вами адресу, встретили этого мужчину.Это не Алик Давлетшин

Я так понимаю, что этот бывший интеллигентный человек и есть Парфенов, который расписал Алика.
 
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  • trump
 Кум (Посетители) Сегодня, 16:42
botden,
Кресты когда мы ставим постоянный памятник кладём прямо за памятник,говорят нельзя крест выбрасывать. Вот их берут смотрители кладбищ и потом потом ставят безродным под номером таким то.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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ledokol7 (Посетители) Сегодня, 16:33
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  • leo529
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 16:32


смотрю на это фото, смотрю на фото с подготовки к экспо и думаю, туда ли деньги тратим
 
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Светлана Антонова (Журналисты) Сегодня, 16:32
gay_severin,
Спасибо за информацию и неравнодушие. Мы съездили по указанному вами адресу, встретили этого мужчину.Это не Алик Давлетшин
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:25
Мерт болғаны өкінішті болды. Аты қайырлы болсын...
 
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