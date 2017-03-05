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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:13

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ДВД Мангистауской области: Найденного в коллекторе теплотрассы мужчину убили

По факту обнаружения трупа мужчины в коллекторе начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Фото Lada.kz
На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.

- Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК («Убийство»), назначена экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, труп был найден в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай».


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Комментарии ( 12 )

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  • ЕленаЕлена
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:21
ЕленаЕлена,
Как Вы правы -моя любимая интервьюирка-ЕленаЕлена-с вашего позволения -только -именно алкоголь -это и есть зло ,для тех *кто ,обрёк себя на -бродяжничество!! поясняю*-на морозе выпив стограмыча -минут 40 будет прогрев -потом выпить надо в 2 раза больше -и в итоге -лежат мужики на реке пьяный!!
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 14:08
Цитата: Ger-azot
-а иначе -бухнут они сегодня завтра и по пьяной лавочке начнут выяснять что с него нет ни курива ни бухла

Алкоголь в их случае более необходимость, чем приятное время провождение. Попробуйте ночь провести на улице в трезвом виде зимой: спать невозможно, зуб на зуб не попадает. Потом хоть и подкармливают бомжей, проблема гигиены так и остается не решенной. Свыкнуться с собой в грязном виде на трезвую голову тоже нереально. Тем более, что все из них не на помойке родились, а большую часть жизни прожили по человечески: мылись, стирались, питались более-менее нормально, имели друзей. История любого бомжа - это хроника пикирующего бомбардировщика.

Цитата: Ger-azot
-там и паучки и фаланга и каракурт и ящерички а сколько кузнечиков лягушек и всё это -БББРРРББРРР!

Меня как-то в затопленном подвале школы цапнула за ногу какая-то зверюга, пришлось жало вместе с кусочком мяса удалять. В моем справочнике насекомых такую тварь не нашла. Позже увидела ее в ютубе. Оказалась медведка. ))))
 
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  • ЕленаЕлена
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:59
ЕленаЕлена,
увы Вы правы и ваши карты нечем бить* даже акиматам! доводы серьёзные и правельные -но -лЮка нужно серьёзно укрепить и на замок -это я пишу Вам как пользователь люка - весна лето осень за показаниями схожу по трапу -там и паучки и фаланга и каракурт и ящерички а сколько кузнечиков лягушек и всё это -БББРРРББРРР! Как бы мы не хотели себя выделить -но человек -стоит на нижней ступени мироздания!
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:51
manwyk,
Если в вашем подьезде им станет тепло. Не будете возражать? Пусть живут. Понюхаете,послушаете,поубираете то ,что они делают. Перешагивайте через них спускаясь и поднимаясь с детьми...
 
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trump (Посетители) Сегодня, 13:48
Цитата: ЕленаЕлена
Растекшегося по задвижке вонючей медузой.

Или еще вариант, мой любимый: когда бомж уснул в люке, лопнула гор.вода и он сварился. Открываете вы крышку люка, а там плавает в наваристом таком бульоне череп отдельно, лицо со сварившимися глазными яблоками отдельно, скальп с волосней отдельно, ботинки там, пальтишко разбухшее, мяско в перемешку с калом и мелким мусором...

Стивен Кинг отдыхает..
 
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  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:48
manwyk,
Вы правы -да пусть -в лютый мороз в зиму -но не должно быть такого в принцыпе -мы же каждый день зудим в эфире что мы нация -мы люди за нашими плечами такое***-и у нас есть бомжи! не должно быть людей брошеных и никому не нужных-у нас есть приюты -для отмывания денег -но нет -уважения к человеку - у нас есть слово -бомж- без определёного места жительства -но государство с радостью только в зону определяет! -*-вот оно кольцо! -замкнутое!и всё у нас по кругу!

Восставший,
государству??? а кто сейчас себя определяет от имени оного????? им ничего не нужно -неделю до сегодня они думали сколько скинуть и подарить на 8 марта -потом они репу чешут сколько отслюнявкать на 14 марта **если адай** ну и основное сколько украсть у народа чтоб себе кишку набить на 21-23 марта - и так из года в год грешат мраз****-и крадут а потом на навруз* треть от барана притащат и крикнут есть нищие???? заберите??? и думают что все грехи с жопки списались!!! от так то!
 
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  • мунайши73
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:43
Цитата: manwyk
Пусть хотя бы в теплотрассе живут.

То есть рабочие ТВС должны спокойно и с пониманием дела относится к тому, что обследуя очередной колодец на предмет утечки или банального перекрытия крана, обнаруживают там товарища, умершего уже с месяц как. Растекшегося по задвижке вонючей медузой. Его оттуда надо соскрести чуть не лопаткой и продолжать работать в жуткой вонизме, поскольку работу никто не отменял, а проветривать придется еще месяц.
Или еще вариант, мой любимый: когда бомж уснул в люке, лопнула гор.вода и он сварился. Открываете вы крышку люка, а там плавает в наваристом таком бульоне череп отдельно, лицо - кожа со сварившимися глазными яблоками отдельно, скальп с волосней отдельно, ботинки там, пальтишко разбухшее, мяско, отделившееся от костей в перемешку с калом и мелким мусором... А тебе работать надо, лезть в люк воду перекрывать.

А вы никогда не задумывались над тем, что человек, залезший в люк и плотно прикрывший крышку, никогда не сможет открыть ее изнутри? Только понимается это чаще всего уже постфактум.
 
-2
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  • Ger-azot
 manwyk (Посетители) Сегодня, 13:25
Пусть хотя бы в теплотрассе живут.Подъезды у нас холодные,а больше им негде.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Восставший (Посетители) Сегодня, 13:18
Государству не нужны люди, государству нужны деньги.
 
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 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 12:10
trump,
сегодня в 08 32 в 8мкр,напротив остановки базарной *-у лагманной стояли 3 Гавроша * двое уже прижитые к улице а один всё платочком с себя грязь подвальную стоял отряхивал **-вот и вопрос -почему мимо них проезжают мусоровозы и ни кто их не заметает ??? ведь этот третий возможно такой же -как тот которого недавно искала дочка а нашла могилку***-ведь пока он ещё не опустился его можно отловить запротоколировать и пробить родных и близких ****-а иначе -бухнут они сегодня завтра и по пьяной лавочке начнут выяснять что с него нет ни курива ни бухла -и стукнут по голове камнем** часто бомжам жрачку с балкона спускал -летом воду в баклашках специально им подкидывал *-было дело и хорошим бухлом их баловал на помин или под праздник -но ловил себя на мысли -что они как животные кто сильнее тот и прав --хотя животные в поганой ситуации ведут себя человечнее*****!!!!
 
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