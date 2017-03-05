ДВД Мангистауской области: Найденного в коллекторе теплотрассы мужчину убили

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На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.
- Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК («Убийство»), назначена экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, труп был найден в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай».
- Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК («Убийство»), назначена экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, труп был найден в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай».