ДВД Мангистауской области: Коробка в обменном пункте оказалась пустой

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На месте происшествия работали криминалисты, следственная группа, кинологи с собаками, саперы, сотрудники ДЧС Мангистауской области, сообщили в ведомстве. В ходе оперативной операции было обнаружено, что коробка пуста.
По словам очевидцев, о подозрительной коробке в правоохранительные органы сообщила кассирша обменного пункта. Она позвонила в полицию и попросила о помощи.
В 18.00 часов стражи порядка выехали на место происшествия. Ими был оцеплен 8 дом в 7 микрорайоне, где находится обменный пункт, жители дома эвакуированы и перекрыта часть центральной дороги.
По словам очевидцев, о подозрительной коробке в правоохранительные органы сообщила кассирша обменного пункта. Она позвонила в полицию и попросила о помощи.
В 18.00 часов стражи порядка выехали на место происшествия. Ими был оцеплен 8 дом в 7 микрорайоне, где находится обменный пункт, жители дома эвакуированы и перекрыта часть центральной дороги.