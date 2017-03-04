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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 21:13

Просмотров: 0

ДВД Мангистауской области: Коробка в обменном пункте оказалась пустой

В ходе оперативных мероприятий на месте происшествия в 8 доме 7 микрорайона полицейские выяснили, что оставленная в обменном пункте короба, пуста. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

фото автора
На месте происшествия работали криминалисты, следственная группа, кинологи с собаками, саперы, сотрудники ДЧС Мангистауской области, сообщили в ведомстве. В ходе оперативной операции было обнаружено, что коробка пуста.

По словам очевидцев, о подозрительной коробке в правоохранительные органы сообщила кассирша обменного пункта. Она позвонила в полицию и попросила о помощи.

В 18.00 часов стражи порядка выехали на место происшествия. Ими был оцеплен 8 дом в 7 микрорайоне, где находится обменный пункт, жители дома эвакуированы и перекрыта часть центральной дороги.


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Комментарии ( 7 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 22:11
Эх...Пришли времена. Обычная коробка может оказаться необычной. "Золотой"..
 
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  • Xoxma80
 trump (Посетители) Сегодня, 22:06
При таком количестве сантаклаусов неудивительно, что народ перестраховывается. moroz
 
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  • trump
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 22:02
Коробка... Пнул ее и всего то делов. Шучу)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • เกลียด
 trump (Посетители) Сегодня, 22:02
Kedey,
Ва алейкум ассалам! tost
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 22:02
Цитата: tolk
Слава богу ложная тревога!

lol lol rofl Господь то тут не при делах,а ты сам bazar .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • เกลียด
  • BORODA
 Kedey (Посетители) Сегодня, 21:52
Комментарии удален за нарушение правил

Коренной Житель
 
-1
  • เกลียด
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Имярек
  • GanGa
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:29
Слава богу ложная тревога!
 
 

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