Сейчас на сайте
2761
объявления
  • сдам 2-комнатную квартиру за 70 000 тенге
  • продам СОТ Рауан, дом за 10 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге
  • продам Батыр, зем.участок за 1 500 000 тенге
  • продам Актау, коттедж за 196 626 000 тенге
  • продам Приморский, коттедж за 59 000 000 тенге
  • продам 4-комнатную квартиру за 60 000 000 тенге
 

 
Суббота, 11 Марта
+10...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.97 KZT
  • €1 = 337.4 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 532

Военный прокурор: Солдата-срочника в Актау могли довести до самоубийства

11 марта тело погибшего военнослужащего отправили из Актау в Костанай. Сопровождает «груз-200» командир войсковой части.

Фото из архива
В военной прокуратуре Актауского гарнизона не исключают, что солдата довели до самоубийства.

Тело 19-летнего солдата - срочника войсковой части 29011 было обнаружено в душевой комнате. Специалисты судебно-медицинской экспертизы Мангистауской области провели вскрытие. Результаты будут известны через несколько дней.

- Сегодня, 11 марта, в первой половине дня произвели вскрытие. В 15:50 по местному времени тело военнослужащего в сопровождении командира части было отправлено из Актау в Костанай, на родину солдата–срочника, - рассказал Рустам Ходжаев, военный прокурор Актауского гарнизона.

По словам Рустама Ходжаева, инцидент зарегистрирован в едином реестре по статье «Доведение до самоубийства». Ранее Министерство обороны РК сообщало, что трагедия произошла из-за «неосторожного обращения с оружием».

Создана оперативно-следственная группа из сотрудников Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК и сотрудников военной полиции. Дело находится также на контроле Генеральной прокуратуры.

Светлана Султангереева, Екатерина Панасян.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ser1k_s (Посетители) Сегодня, 20:51
trump, до этого матросов не было. По крайней мере в прошлом и позапрошлом году - точно. Вопрос в другом: что он делал в душевой... Если судить по себе, то я обычно в душевой красуюсь перед зеркалом... Да, наверно, не я один. Может, и он тоже вот так красовался, селфи делал?.. Сколько людей умирают от селфи!

Вообще, мне кажется, в армию надо призывать не с 18 лет, а с лет с 25. Тогда человек уже сформировался, уже есть какие-то убеждения, какие-то жизненные ориентиры. Тогда и дедовщины не будет и Родина под защитой осознанного человека, которому есть, что терять: жена, дети, работа. Он будет знать, что защищает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 20:40
Цитата: s.dauren
Это же первый набор срочников в ВМС.

Первый набор? Странно.. А до этого матросов не было у нас? Или я ошибаюсь?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
s.dauren (Посетители) Сегодня, 20:37
Vampire, если руки кривые и обращаться с боевым оружием без должной осторожности, то кто ему виноват?

Какие деды? Это же первый набор срочников в ВМС.
 
-1
  • s.dauren
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 20:08
Надо было маме пожаловаться,отцу.Немного позора,но,возможно жив бы остался.Бежать здесь навряд ли убежишь,но тоже вариант,если дедовщина строго вряд ли засудят.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пиночет (Посетители) Сегодня, 19:59
Цитата: мунайши73
Друг, возможно ты говоришь про тех, кто зоны охраняет.
А тут был матрос.

Понятия не имею как там зоны охраняют. Как там у матросов тоже.
Просто пытаюсь развить мысль из того, что нам озвучивают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • trump
 Vampire (Посетители) Сегодня, 19:47
А потом говорят, ребята избегают службы. Еще бы, после подобных происшествий.kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Пиночет
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:40
Пиночет
Друг, возможно ты говоришь про тех, кто зоны охраняет.
А тут был матрос.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пиночет (Посетители) Сегодня, 19:34
Цитата: мунайши73
Во всех караулах где я был

Есть караулы больше 50 бойцов. В караулке есть душ.
Если только он получил свой АК и пошел с ним туда... но кто бы его туда отпустил? Как правило КХО оборудована так, чтобы вышел из нее, расписался, получил патроны и вышел на место заряжания/разряжания.
Да и проще тогда на посту было бы.
В казарму, если это внутренний караул, он бы тоже просто так не зашел - там дневальный и дежурный по роте.
ХЗ.
Мутняк.

Цитата: Ворон
Ты писал всё нормально пацаны мол быват и как без этого?

Разговор был о неосторожном обращении с оружием, а не труп в душевой.
Ясный красный это все меняет.
Цитата: Ворон
Яб тебе минус проставил,

Ставь не парься. Мне поуху хоть минусы хоть плюсы.
Народ Чили поймет, простит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Пиночет
 Ворон (Посетители) Сегодня, 19:28
Деды пацана грохнули и прикрылись не верю,что пацан сам себя,согласен с прокурором,тупо убили надеясь на Назарбаевскую воровскую амнистию.

Пиночет,
Ты писал всё нормально пацаны мол быват и как без этого? Грохнули пацана тупо в душевой сами офицеры среди них отмарозков больше чем на строгаче,есть у меня знакомцы с этой части так они не только дурь курят,но и димедрол с седуксеном жрут и не удивительно,что правильного пацана стрельнули,разбирайтесь есть там убийцы важно найти.

Пиночет,
Яб тебе минус проставил,но опасаюсь народ Чили меня не поймёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ворон
  • trump
  • Пиночет
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:21
В душе с оружием, я даже не могу представить такого.
Во всех караулах где я был с АК, был только сортир.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика