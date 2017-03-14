Сотрудникам полиции вынесли строгий выговор за непредоставление служебных удостоверений

Фото из архива "Лады"
За грубое нарушение требований подпунктов 4 и 11 статьи 2 Кодекса этики государственных служащих РК, приказом руководителя ДВД строгий выговор объявлен младшему сержанту полиции батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы (БДПП МПС) УВД Актау и сержанту полиции БДПП МПС УВД Актау, - прокомментировали в ведомстве.
Бахрамжан Новрузов, автор видеоконфликта, отметил, что недоволен исходом дела.
- Я думаю, что, кроме строго выговора, нужно было водителя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Он совершил ДТП, наехав на мою ногу и скрылся с места. Здесь можно было бы и до лишения прав дело довести. Просто не стал раздувать скандал, так как моя нога сильно не пострадала. Но по совести, хотя бы могли оштрафовать его за открытую дверь. Я думаю, что полицейские, нарушившие ПДД, должны нести пропорциональную ответственность, как и рядовые водители, которых они штрафуют. Закон должен быть единым для всех, - сказал Бахрамжан Новрузов.
Напомним, что инцидент произошел 21 февраля в 7:00. На видео, которое пользователь Lada.kz прислал в раздел «Народные новости», запечатлен водитель патрульной машины с государственным номером 181 КР/12. Сотрудник полиции, как сообщает автор ролика, отказался предоставить служебное удостоверение и уехал с места инцидента с открытой дверью.
Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на видеокамеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.
Бахрамжан Новрузов, автор видеоконфликта, отметил, что недоволен исходом дела.
- Я думаю, что, кроме строго выговора, нужно было водителя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Он совершил ДТП, наехав на мою ногу и скрылся с места. Здесь можно было бы и до лишения прав дело довести. Просто не стал раздувать скандал, так как моя нога сильно не пострадала. Но по совести, хотя бы могли оштрафовать его за открытую дверь. Я думаю, что полицейские, нарушившие ПДД, должны нести пропорциональную ответственность, как и рядовые водители, которых они штрафуют. Закон должен быть единым для всех, - сказал Бахрамжан Новрузов.
Напомним, что инцидент произошел 21 февраля в 7:00. На видео, которое пользователь Lada.kz прислал в раздел «Народные новости», запечатлен водитель патрульной машины с государственным номером 181 КР/12. Сотрудник полиции, как сообщает автор ролика, отказался предоставить служебное удостоверение и уехал с места инцидента с открытой дверью.
Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на видеокамеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.