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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 916

Сотрудникам полиции вынесли строгий выговор за непредоставление служебных удостоверений

В отношении двоих сотрудников полиции, которые отказались предоставить водителю служебные удостоверения, проводилась служебная проверка. Полицейских привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в местной полицейской службе (МПС) ДВД Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
За грубое нарушение требований подпунктов 4 и 11 статьи 2 Кодекса этики государственных служащих РК, приказом руководителя ДВД строгий выговор объявлен младшему сержанту полиции батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы (БДПП МПС) УВД Актау и сержанту полиции БДПП МПС УВД Актау, - прокомментировали в ведомстве.

Бахрамжан Новрузов, автор видеоконфликта, отметил, что недоволен исходом дела.

- Я думаю, что, кроме строго выговора, нужно было водителя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Он совершил ДТП, наехав на мою ногу и скрылся с места. Здесь можно было бы и до лишения прав дело довести. Просто не стал раздувать скандал, так как моя нога сильно не пострадала. Но по совести, хотя бы могли оштрафовать его за открытую дверь. Я думаю, что полицейские, нарушившие ПДД, должны нести пропорциональную ответственность, как и рядовые водители, которых они штрафуют. Закон должен быть единым для всех, - сказал Бахрамжан Новрузов.

Напомним, что инцидент произошел 21 февраля в 7:00. На видео, которое пользователь Lada.kz прислал в раздел «Народные новости», запечатлен водитель патрульной машины с государственным номером 181 КР/12. Сотрудник полиции, как сообщает автор ролика, отказался предоставить служебное удостоверение и уехал с места инцидента с открытой дверью.



Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на видеокамеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.


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Комментарии ( 9 )

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бася (Посетители) Сегодня, 18:29
ворон ворону глаз не выклюет..
 
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  • gay_severin
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:52
Цитата: albatross
А где фамилии этих грубых нарушителей


Лада пишет то, что им позволяет двд burumburum гнать таких в шею надо...
 
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  • gay_severin
 kolek (Посетители) Сегодня, 17:45
Читают они комменты и смеются над нами, эти продавцы полосатых палочек
 
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  • kolek
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 trump (Посетители) Сегодня, 17:42
albatross,
Возможно, это какие-то спецагенты. Завесой тайны всё окутано. В прошлый раз же пели песню, что Бахрамжан сломал им какую-то спецоперацию, на разработку которой ушло немало лет. Вроде, его тогда еще и виноватым сделали.
 
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  • Erjeii
  • Швейк
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  • babushka
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 albatross (Посетители) Сегодня, 17:35
строгий выговор объявлен младшему сержанту полиции батальона дорожно-патрульной полиции и сержанту полиции

А где фамилии этих грубых нарушителей требований подпунктов 4 и 11 статьи 2 Кодекса этики государственных служащих РК
Почему фигурирует только фамилия автора видеоконфликта?
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:34
Последнее 100500-е китайское предупреждение dada
 
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  • бася
 Aktiva (Посетители) Сегодня, 17:33
Бахрамжан браво,молодец,правильно -закон для всех один.мы налогоплательщики содержим в том числе и полицию,а как с гражданами они ведут?
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 17:29
Всыпьте нечестивцам по 50 ударов палкой принародно и увольте из ментовки, с запретом туда когда-либо возвращаться. Эти оболтусы позорятся сами и позорят честь всех казахстанских ментов. Мля, куда меня несет?..
 
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 17:20
Бахрамжан прав! Закон един для всех! а слуги народа, которых мы содержим,на наши денежки, статьи Закона нарушают повсеместно!
Обратите на их хамское поведение внимание ,и ставьте их на места! На свои места! Они не Боги, им надо это постоянно напоминать

 
 

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