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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 1670

В полиции Мангистау прокомментировали запечатленные пользователями Lada.kz действия сотрудника ведомства

В отношении сотрудника полиции, который отказался предоставить водителю служебное удостоверение, ведется проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр из видео
На видео, которое пользователь Lada.kz прислал в раздел «Народные новости», запечатлен водитель патрульной машины с государственным номером 181 КР/12. Сотрудник полиции, как сообщает автор ролика, отказался предоставить служебное удостоверение.



Инцидент, по словам автора ролика Бахрамжана Новрузова, произошел 21 февраля в 7:00.

- Я стал свидетелем, как сотрудники полиции остановили беспричинно одного из водителей. Они потребовали у водителя документы и попросили его пройти к ним в машину. Водитель для экономии времени не стал указывать на неправомерность полицейских, так как, по его словам, он опаздывал на работу. В итоге полицейские не смогли конкретизировать суть нарушения со стороны водителя и потребовали, чтобы он расписался в заранее заполненном протоколе. И пообещали аннулировать данный протокол. Водитель попросил моей помощи, поэтому я и вмешался, - рассказал Бахрамжан Новрузов.

Сотрудник полиции, как рассказал Бахрамжан Новрузов, потребовал документы и у него.

- Я попросил полицейского предъявить служебное удостоверение, но он отказался. Сложилось такое впечатление, что это и вовсе не полицейские, или у полиции кто-то напрокат взял форму и машину, чтобы шабашить. В итоге водитель патрульной машины наехал мне на ногу и уехал с открытой дверью. Мне кажется прокуратура должна обратить внимание на нарушения закона со стороны полиции, - отметил Бахрамжан Новрузов.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что в отношении сотрудника полиции (водителя патрульной машины) проводится служебная проверка.

Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на камеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.


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Комментарии ( 13 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:06
Қандай халық, сондай шенділер. Шенділер өзгеруі үшін, халық өзінің құқығын білуі керек. Ал мына шенділерді жұмыс орнынан шығарып жіберу керек ...
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 13:51
В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что в отношении сотрудника полиции (водителя патрульной машины) проводится служебная проверка.

Его только увольнять с работы...
 
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  • Mestnyi
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 12:49
Нда уж. Канули безвозвратно времена,когда дяде Степе-милиционеру даже дети кричали-"дядя Степа Будь Здоров!"
 
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  • Mestnyi
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 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 12:42
так он еще и не пристегнутый был

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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 Крадун (Посетители) Сегодня, 11:54
Mestnyi,


Плюс на ногу наехал человеку и с не закрытой дверью поехал!
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 11:51
Цитата: trump
При таком отношении к народу, ментов скоро начнёт воспитывать сам народ

Пока что они нас воспитывая испытывают, сейчас оцепили весь четвёртый как выехать ума не приложим кругом оцепление и это без предупреждения. Много людей опоздали по делам и нервы главное нервы порвали на куски. angry devil
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 11:46
При таком отношении к народу, ментов скоро начнёт воспитывать сам народ. Не исключен и летальный исход стражей порядка.
 
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 Rustem77 (Посетители) Сегодня, 11:32
А может создать мобильную группу по противодействию незаконным действиям сотрудников жолпол. Пускай будет условно платным. Не все водители юридически грамотны...
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 11:31
А Бахрамжан то миллионер видать, надеюсь что у него есть 11 млн тенге, сфабрикуют все, как-будто мешали антитеррорестической операции Вы. hypnosis

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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 DANTE (Посетители) Сегодня, 11:18
У нас в стране, преступник от полицейского отличается лишь наличием погон...
 
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