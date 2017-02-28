В полиции Мангистау прокомментировали запечатленные пользователями Lada.kz действия сотрудника ведомства

Кадр из видео
На видео, которое пользователь Lada.kz прислал в раздел «Народные новости», запечатлен водитель патрульной машины с государственным номером 181 КР/12. Сотрудник полиции, как сообщает автор ролика, отказался предоставить служебное удостоверение.
Инцидент, по словам автора ролика Бахрамжана Новрузова, произошел 21 февраля в 7:00.
- Я стал свидетелем, как сотрудники полиции остановили беспричинно одного из водителей. Они потребовали у водителя документы и попросили его пройти к ним в машину. Водитель для экономии времени не стал указывать на неправомерность полицейских, так как, по его словам, он опаздывал на работу. В итоге полицейские не смогли конкретизировать суть нарушения со стороны водителя и потребовали, чтобы он расписался в заранее заполненном протоколе. И пообещали аннулировать данный протокол. Водитель попросил моей помощи, поэтому я и вмешался, - рассказал Бахрамжан Новрузов.
Сотрудник полиции, как рассказал Бахрамжан Новрузов, потребовал документы и у него.
- Я попросил полицейского предъявить служебное удостоверение, но он отказался. Сложилось такое впечатление, что это и вовсе не полицейские, или у полиции кто-то напрокат взял форму и машину, чтобы шабашить. В итоге водитель патрульной машины наехал мне на ногу и уехал с открытой дверью. Мне кажется прокуратура должна обратить внимание на нарушения закона со стороны полиции, - отметил Бахрамжан Новрузов.
В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что в отношении сотрудника полиции (водителя патрульной машины) проводится служебная проверка.
Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на камеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.
Инцидент, по словам автора ролика Бахрамжана Новрузова, произошел 21 февраля в 7:00.
- Я стал свидетелем, как сотрудники полиции остановили беспричинно одного из водителей. Они потребовали у водителя документы и попросили его пройти к ним в машину. Водитель для экономии времени не стал указывать на неправомерность полицейских, так как, по его словам, он опаздывал на работу. В итоге полицейские не смогли конкретизировать суть нарушения со стороны водителя и потребовали, чтобы он расписался в заранее заполненном протоколе. И пообещали аннулировать данный протокол. Водитель попросил моей помощи, поэтому я и вмешался, - рассказал Бахрамжан Новрузов.
Сотрудник полиции, как рассказал Бахрамжан Новрузов, потребовал документы и у него.
- Я попросил полицейского предъявить служебное удостоверение, но он отказался. Сложилось такое впечатление, что это и вовсе не полицейские, или у полиции кто-то напрокат взял форму и машину, чтобы шабашить. В итоге водитель патрульной машины наехал мне на ногу и уехал с открытой дверью. Мне кажется прокуратура должна обратить внимание на нарушения закона со стороны полиции, - отметил Бахрамжан Новрузов.
В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что в отношении сотрудника полиции (водителя патрульной машины) проводится служебная проверка.
Это не первый инцидент, в который вмешивается Бахрамжан Новрузов. В 2015 году Бахрамжан снял на камеру, как полицейские штрафуют женщину-водителя. После чего полицейские пытались отобрать у него телефон, а затем доставили в УВД. Бахрамжан Новрузов заявил, что актауские полицейские чувствуют безнаказанность своих действий и совершают правонарушения.