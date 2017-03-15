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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 05:29

Просмотров: 2055

Полиция Актау задержала подозреваемых в битье автомобильных стекол

В Актау сотрудники полиции задержали двух подозреваемых за битье стекол и кражи из автомобилей. Об этом сообщили в управлении криминальной полиции УВД Актау.

Пострадавший Kia Sportage
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как отметили в ведомстве, задержаны двое жителей Мангистау, 1993 и 1997 годов рождения.

- Ведется досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. Подозреваемые дают признательные показания, что определит их причастность к тому или иному инциденту в разных микрорайонах города, - пояснили в управлении криминальной полиции УВД Актау.


Статья 188 УК РК — Кража. За данное нарушение предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. Наказание влечет штраф в размере до 2000 МРП (4 миллиона 538 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В связи с неоднократно повторяющимися фактами битья стекол автомобилей и автокраж полиция переведена на круглосуточный режим работы. Задействованы сотрудники криминальной, ювенальной полиции, местной полицейской службы и батальона дорожно-патрульной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ночные рейды.

Свидетели правонарушения могут сообщить о данном факте по телефону: 102, 47-48-02

Напомним, в ночь на 12 марта в 7 микрорайоне разбитыми оказались стекла семи автомобилей.

Ранее в Актау разбили стекла более 10 автомобилей в 28 микрорайоне.

В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля.

После хулигана задержали. Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.

Аналогичный случай произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.

Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.

Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.


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Комментарии ( 9 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:56
Бесінші нүктесін көтермейтін шенділеріміз осылайша тез тауып алатындарына сенбеймін. Егер, расыменде осы жігіттер болса, дәлелдер қайда? Ең бастысы іс жабылса болғаны ...
Екі жас жігіттердің жолдары болмады-ау, өкінішті ...
 
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  • Сергей Владимиров
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 10:00
"задержаны двое жителей Мангистау..."
"Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. "

Задолбали жители этого Мунайлинского района...

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • leo529
  • Куаныш Атшыбай
  • Сергей Владимиров
 valesa (Посетители) Сегодня, 09:42
"..сообщили, что его машина стала 20-й разбитой..."
Боже,и кто же сообщил эту "важную" информацию? Преступники? Предлагали приз за круглое число?
Или это полиция утешила,что он не один такой потерпевший?
Учитывая репутацию полиции,я не разделяю радость пользователей по поводу задержания подозреваемых...как и по последним нашумевшим преступлениям.Думаю,это случайные люди,возможно,что хулиганы,но не в этом резонансном деле!ИМХО
 
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  • valesa
  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 09:24
Мне интересно, кто нанял этих отморозков.
 
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ZZZ (Посетители) Сегодня, 09:17
хорошая работа, но вначале доказать причастность к другим инцидентам бы. может в городе целая банда таких выродков?
и еще, прикольно подписано изображение "Пострадавший Kia Sportage" car bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 0dyssey
  • trump
  • Сергей Владимиров
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:07
Если это было в первый раз, то отрубить одну руку, если повториться, то и вторую. Вот тогда законы будут работать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 09:05
Все битые машины на них повесят теперь, я думаю.
Но понять их и простить поможет $$ сумма.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mishanya1985
  • trump
  • a_star_ta
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 08:19
Не ожидал, что так быстро!Молодцы! Теперь довести дело до КОНЦА.И наказать по закону. beat
 
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  • Mishanya1985
  • ZZZ
  • zhanino
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  • Taimur
  • aleksandr
  • Сергей Владимиров
  • Jack
 Краснов (Посетители) Сегодня, 08:08
Отлично! Теперь главное, чтоб этих недоносков не амнистировали nini
А то повадились, всякую нечисть на волю выпускать...
 
 

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