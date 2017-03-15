Полиция Актау задержала подозреваемых в битье автомобильных стекол

- Ведется досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. Подозреваемые дают признательные показания, что определит их причастность к тому или иному инциденту в разных микрорайонах города, - пояснили в управлении криминальной полиции УВД Актау.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как отметили в ведомстве, задержаны двое жителей Мангистау, 1993 и 1997 годов рождения.— Кража. За данное нарушение предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.- Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. Наказание влечет штраф в размере до 2000 МРП (4 миллиона 538 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.В связи с неоднократно повторяющимися фактами битья стекол автомобилей и автокраж полиция переведена на круглосуточный режим работы. Задействованы сотрудники криминальной, ювенальной полиции, местной полицейской службы и батальона дорожно-патрульной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ночные рейды.Напомним, в ночь на 12 марта в 7 микрорайоне разбитыми оказались стекла семи автомобилей.Ранее в Актау разбили стекла более 10 автомобилей в 28 микрорайоне.В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля.После хулигана задержали . Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.Аналогичный случай произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.