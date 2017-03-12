Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау

- Из автомобилей ничего не похищено. Сумма ущерба пока не установлена. Видно, буянили, проходили по микрорайону. Работает опергруппа, - проинформировали в полиции.

Владелец Hyundai Sonata Ринат рассказал, что увидел свой пострадавший автомобиль утром перед домом №2 в 7 микрорайоне .Из автомобиля Рината похитили личные вещи. Документы остались на месте. Сумму нанесенного ущерба он расценивает в 60 тысяч тенге.По его словам, у некоторых из пострадавших автомобилей установлены видеорегистраторы, но ночью они были выключены. Ринат намерен обратиться с заявлением в полицию.Как ему сообщил участковый инспектор, в 7 микрорайоне разбили стекла у семи автомобилей.Также от рук вандалов пострадали Kia Sportage и Hyundai Accent, припаркованные у дома №3.В правоохранительных органах отметили, что пока с заявлениями обратились водители пяти пострадавших автомобилей, проживающих в 11, 19, 30, 3 и 2 домах 7 микрорайона.Напомним, ранее в Актау разбили стекла более 10 автомобилей.В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля.После хулигана задержали . Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.Аналогичный случай произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.