Сейчас на сайте
2668
объявлений
  • продам 1-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам Контейнер 20-футовый за 450 000 тенге
  • продам Hyundai Accent за 3 100 000 тенге
  • продам Третий ряд сидений за 20 000 тенге
  • продам Подножку заднюю за 15 000 тенге
  • Грузоперевозки
  • продам ВАЗ Лада Приора за 1 950 000 тенге
 

 
Воскресенье, 12 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.97 KZT
  • €1 = 337.4 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 449

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау

В ночь на 12 марта неизвестные в 7 микрорайоне побили стекла у семи автомобилей.

Фото пользователя lada.kz
Владелец Hyundai Sonata Ринат рассказал, что увидел свой пострадавший автомобиль утром перед домом №2 в 7 микрорайоне .

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


Из автомобиля Рината похитили личные вещи. Документы остались на месте. Сумму нанесенного ущерба он расценивает в 60 тысяч тенге.

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


По его словам, у некоторых из пострадавших автомобилей установлены видеорегистраторы, но ночью они были выключены. Ринат намерен обратиться с заявлением в полицию.

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


Как ему сообщил участковый инспектор, в 7 микрорайоне разбили стекла у семи автомобилей.

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


Также от рук вандалов пострадали Kia Sportage и Hyundai Accent, припаркованные у дома №3.

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


В правоохранительных органах отметили, что пока с заявлениями обратились водители пяти пострадавших автомобилей, проживающих в 11, 19, 30, 3 и 2 домах 7 микрорайона.

- Из автомобилей ничего не похищено. Сумма ущерба пока не установлена. Видно, буянили, проходили по микрорайону. Работает опергруппа, - проинформировали в полиции.


Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау

Неизвестные разгромили несколько автомобилей в центре Актау


Напомним, ранее в Актау разбили стекла более 10 автомобилей.

В ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой за период с 26 по 28 февраля.

После хулигана задержали. Им оказался житель Мунайлинского района 1997 года рождения. Он дал признательные показания по пяти инцидентам.

Аналогичный случай произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.

Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.

Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.

Фото пользователей и автора


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Одисей. (Посетители) Сегодня, 18:34
Цитата: master_kz
Как уберечься от дикарей в диких джунглях?-)

НИ!, КАК!.. Полнолуние, в преддверьях адайского нового года....

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas177cas (Посетители) Сегодня, 18:31
Доблестная полиция как обычно отдыхала и спала! Горазды только вдоль центральных улиц ходить и штрафовать за курево и окурки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Одисей.
 master_kz (Посетители) Сегодня, 17:57
Как уберечься от дикарей в диких джунглях?-)

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика