В Актау полицейские задержали подозреваемых в краже в студии флористики мужчин

- По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 части 2 пункту 3 УК РК. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей (6 миллионов 607 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Подозреваемые водворены в СИЗО, - дополнили в пресс-службе.

Подозреваемые, как пояснили в ведомстве, местные жители 1984 и 1985 годов рождения. Они были задержаны сотрудниками полиции во время оперативно-профилактических мероприятий. Ранее оба уже были судимы. Мужчины признали свою причастность к краже.Напомним, кража произошла в ночь с 25 на 26 февраля. Злоумышленники забрали зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 стоимостью 250 тысяч тенге и 12 500 тенге из кассового аппарата. Все действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.Спустя сутки после кражи мужчины вернулись на место преступления. Персонал узнал злоумышленников по кадрам с камеры видеонаблюдения. Сотрудник студии вызвала наряд полиции. Однако мужчины успели скрыться до их приезда.