Сейчас на сайте
2617
объявлений
  • продам Торцовочную пилу Makita LH1040 за 120 000 тенге
  • продам Плиты перекрытия за 10 000 тенге
  • Секционные ворота Doorhan, 320 000 тенге
  • продам Гвоздезабиватель AF505 Makita за 30 000 тенге
  • продам Дверь входную за 45 000 тенге
  • Подключение, 5 000 тенге
  • продам Сваи винтовые за 10 тенге
 

 
Среда, 15 Марта
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.02 KZT
  • €1 = 339.05 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 461

В Актау полицейские задержали подозреваемых в краже в студии флористики мужчин

По факту кражи в студии декора и флористики, расположенной в 4 доме 9 микрорайона, задержаны двое подозреваемых. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото автора
Подозреваемые, как пояснили в ведомстве, местные жители 1984 и 1985 годов рождения. Они были задержаны сотрудниками полиции во время оперативно-профилактических мероприятий. Ранее оба уже были судимы. Мужчины признали свою причастность к краже.

- По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 части 2 пункту 3 УК РК. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей (6 миллионов 607 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Подозреваемые водворены в СИЗО, - дополнили в пресс-службе.


Напомним, кража произошла в ночь с 25 на 26 февраля. Злоумышленники забрали зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 стоимостью 250 тысяч тенге и 12 500 тенге из кассового аппарата. Все действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Спустя сутки после кражи мужчины вернулись на место преступления. Персонал узнал злоумышленников по кадрам с камеры видеонаблюдения. Сотрудник студии вызвала наряд полиции. Однако мужчины успели скрыться до их приезда.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 19:39
Народ надо работать и учиться!А не за такую мелочь сидеть по 5 лет!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика