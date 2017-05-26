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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:35

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По факту ДТП на трассе Актау - Жанаозен проводят досудебное расследование

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадали 13 человек. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев ДТП
Столкновение автомобилей «ГАЗель» и «Лада Ларгус», по сообщению пресс-службы ДВД Мангистау, произошло 24 мая в 13:30 на 124-м километре трассы Актау - Жанаозен.

- По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью), - пояснили в ведомстве.

Напомним, в аварии на трассе Актау - Жанаозен  пострадали 13 человек. Позже очевидцы происшествия рассказали подробности ДТП.


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