По факту ДТП на трассе Актау - Жанаозен проводят досудебное расследование

Фото очевидцев ДТП
Столкновение автомобилей «ГАЗель» и «Лада Ларгус», по сообщению пресс-службы ДВД Мангистау, произошло 24 мая в 13:30 на 124-м километре трассы Актау - Жанаозен.
- По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью), - пояснили в ведомстве.
Напомним, в аварии на трассе Актау - Жанаозен пострадали 13 человек. Позже очевидцы происшествия рассказали подробности ДТП.
- По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью), - пояснили в ведомстве.
Напомним, в аварии на трассе Актау - Жанаозен пострадали 13 человек. Позже очевидцы происшествия рассказали подробности ДТП.