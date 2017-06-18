От Закона не убежишь: У поймавшего грабителя жителя Актау оказалась необычная фамилия

Иван Закон. Фото автора
32-летний Иван Закон живет в 61 доме 3 микрорайона. Вечером 16 июня он вышел из дома в магазин.
Как рассказывает мужчина, пуля попала в кость грудной клетки с правой стороны и отрикошетила.
- Расстояние между мной и преступником было небольшое. В противном случае, пуля бы раскрутилась и закончилось все чревато, - отмечает Иван Закон.
Он добавил, что хотел догнать грабителя любым образом и не чувствовал страха.
После оказания медицинской помощи поймавшего грабителя мужчину доставили в УВД, провели допрос и экспертизу.
Иван Закон раньше занимался карате, таеквондо и боксом. Сейчас он выращивает и продает грибы. Воспитывает четверых детей. Необычная фамилия Ивану досталась от деда.
Напомним, 16 июня в Актау ограбили аптеку. Подробности происшествия рассказали в УВД Актау.
- Услышал крики: «Спасите, помогите, грабят!», следом выстрел. Подумал, что взорвалась петарда. Увидел силуэт бегущего мужчины. Я сразу рванул за ним, хотел догнать. Он выстрелил в меня. Две пули прошли мимо, третья попала в меня. Я почувствовал боль уже позже, потому что это был не огнестрел, а травматический пистолет. Как только я его догнал, начал «ломать», вышиб тут же пистолет и нож. Тут почувствовал одышку. Подошли ребята. Я попросил их удержать его здесь, пока вернусь, потому что почувствовал себя плохо. Поднявшись домой, понял, что ранен, - рассказал Иван Закон.
Аптека в 3 микрорайоне
Как рассказывает мужчина, пуля попала в кость грудной клетки с правой стороны и отрикошетила.
- Расстояние между мной и преступником было небольшое. В противном случае, пуля бы раскрутилась и закончилось все чревато, - отмечает Иван Закон.
Он добавил, что хотел догнать грабителя любым образом и не чувствовал страха.
- Спустился на улицу. В это время приехали сотрудники полиции, которую вызвали очевидцы. От них я услышал, что из кассы было похищено около 90 тысяч тенге. Вскоре подъехала карета Скорой помощи. Я сказал медикам, чтобы первой везли женщину-фармацевта, я то жив и со мной все более менее нормально. Затем приехала вторая Скорая, которая увезла меня, - добавил Иван Закон.
После оказания медицинской помощи поймавшего грабителя мужчину доставили в УВД, провели допрос и экспертизу.
Иван Закон раньше занимался карате, таеквондо и боксом. Сейчас он выращивает и продает грибы. Воспитывает четверых детей. Необычная фамилия Ивану досталась от деда.
Напомним, 16 июня в Актау ограбили аптеку. Подробности происшествия рассказали в УВД Актау.