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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 4287

От Закона не убежишь: У поймавшего грабителя жителя Актау оказалась необычная фамилия

Иван Закон, задержавший предполагаемого грабителя аптеки, может получить награду от полицейских.

Иван Закон. Фото автора
32-летний Иван Закон живет в 61 доме 3 микрорайона. Вечером 16 июня он вышел из дома в магазин.

- Услышал крики: «Спасите, помогите, грабят!», следом выстрел. Подумал, что взорвалась петарда. Увидел силуэт бегущего мужчины. Я сразу рванул за ним, хотел догнать. Он выстрелил в меня. Две пули прошли мимо, третья попала в меня. Я почувствовал боль уже позже, потому что это был не огнестрел, а травматический пистолет. Как только я его догнал, начал «ломать», вышиб тут же пистолет и нож. Тут почувствовал одышку. Подошли ребята. Я попросил их удержать его здесь, пока вернусь, потому что почувствовал себя плохо. Поднявшись домой, понял, что ранен, - рассказал Иван Закон.


От Закона не убежишь: У поймавшего грабителя жителя Актау оказалась необычная фамилия

Аптека в 3 микрорайоне


Как рассказывает мужчина, пуля попала в кость грудной клетки с правой стороны и отрикошетила.
- Расстояние между мной и преступником было небольшое. В противном случае, пуля бы раскрутилась и закончилось все чревато, - отмечает Иван Закон.

Он добавил, что хотел догнать грабителя любым образом и не чувствовал страха.

- Спустился на улицу. В это время приехали сотрудники полиции, которую вызвали очевидцы. От них я услышал, что из кассы было похищено около 90 тысяч тенге. Вскоре подъехала карета Скорой помощи. Я сказал медикам, чтобы первой везли женщину-фармацевта, я то жив и со мной все более менее нормально. Затем приехала вторая Скорая, которая увезла меня, - добавил Иван Закон.


После оказания медицинской помощи поймавшего грабителя мужчину доставили в УВД, провели допрос и экспертизу.

Иван Закон раньше занимался карате, таеквондо и боксом. Сейчас он выращивает и продает грибы. Воспитывает четверых детей. Необычная фамилия Ивану досталась от деда.

Напомним, 16 июня в Актау ограбили аптеку. Подробности происшествия рассказали в УВД Актау.


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Комментарии ( 10 )

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  • tolk
 lefsha_q (Посетители) Сегодня, 20:27
И мне пожалуйста контакты грибочков
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 20:22
таким и надо сотни тысяч $ дарить, квартиры и машины в гринпарка как вы это сделали для серебряного призера олимпиады или бронза что там у него, "боксер" вроде, зачем ему несколько машин блатных, квартир и кучу сотен тысяч денег $ подарили вообще не понятно, достаточно было дать грамоту ну и кучу денег как всем участникам этой олимпиады не понятно для кого нужной или как там называется, а в итоге грамоту получит Иван за действительно достойный поступок и больше ничего, ну может быть еще кухонный миксер или чайник вместо машин и квартир, где справедливость?
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 19:48
На таких людях и держится этот мир.
 
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 леся (Посетители) Сегодня, 19:32
Молодец мужик!Говорят у него вкусные лисички и недорогие!
 
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 Х (Посетители) Сегодня, 19:18
Мало терь Иванов способных на поступок и Иванов теперь тут немного надоть сказать.
 
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 Manka (Посетители) Сегодня, 19:07
спасибо, тебе Иван. Дай, бог тебе здоровья
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 19:03
Иван напишите пожалуйста в личку где можно купить грибы у вас
 
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 Маке (Посетители) Сегодня, 18:48
Почему меня не назвали Иваном? Молодец мужик,ты настоящий мужик. bravo

«Маке» - это не просто «комплиментарность,это сущность.
 
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 18:39
спасибо тебе ИВАН И БОЛЬШОГО ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ.
 
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 KAZAKH-BOY (Посетители) Сегодня, 18:23
Вот настоящий мужик! bravo Скорейшего выздоровления!

Заходи тихо, говори четко, спрашивай мало, уходи быстро.
 
 

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