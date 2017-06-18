От Закона не убежишь: У поймавшего грабителя жителя Актау оказалась необычная фамилия

- Услышал крики: «Спасите, помогите, грабят!», следом выстрел. Подумал, что взорвалась петарда. Увидел силуэт бегущего мужчины. Я сразу рванул за ним, хотел догнать. Он выстрелил в меня. Две пули прошли мимо, третья попала в меня. Я почувствовал боль уже позже, потому что это был не огнестрел, а травматический пистолет. Как только я его догнал, начал «ломать», вышиб тут же пистолет и нож. Тут почувствовал одышку. Подошли ребята. Я попросил их удержать его здесь, пока вернусь, потому что почувствовал себя плохо. Поднявшись домой, понял, что ранен, - рассказал Иван Закон.

Аптека в 3 микрорайоне

- Спустился на улицу. В это время приехали сотрудники полиции, которую вызвали очевидцы. От них я услышал, что из кассы было похищено около 90 тысяч тенге. Вскоре подъехала карета Скорой помощи. Я сказал медикам, чтобы первой везли женщину-фармацевта, я то жив и со мной все более менее нормально. Затем приехала вторая Скорая, которая увезла меня, - добавил Иван Закон.