В 21 микрорайоне Актау загорелась баня

Фото очевидцев
Возгорание, как отметила Гульнара Ходжабекова, локализовано в 11:02 и ликвидировано в 11:23 сегодня, 29 июня. В тушении пожара задействовали три единицы техники и 22 человека личного состава.
- Пострадавших и жертв нет. Причину возгорания установят дознаватели, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
Напомним, 28 июня в 21 микрорайоне Актау загорелся бокс по производству наружной рекламы.
Четыре автомобиля сгорели на станции технического обслуживания в 21 микрорайоне Актау 7 июня.
Видео очевидцев
- Пострадавших и жертв нет. Причину возгорания установят дознаватели, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
Напомним, 28 июня в 21 микрорайоне Актау загорелся бокс по производству наружной рекламы.
Четыре автомобиля сгорели на станции технического обслуживания в 21 микрорайоне Актау 7 июня.
Видео очевидцев