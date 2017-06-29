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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 291

В 21 микрорайоне Актау загорелась баня

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Об этом рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев
Возгорание, как отметила Гульнара Ходжабекова, локализовано в 11:02 и ликвидировано в 11:23 сегодня, 29 июня. В тушении пожара задействовали три единицы техники и 22 человека личного состава.

- Пострадавших и жертв нет. Причину возгорания установят дознаватели, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.

Напомним, 28 июня в 21 микрорайоне Актау загорелся бокс по производству наружной рекламы.

Четыре автомобиля сгорели на станции технического обслуживания в 21 микрорайоне Актау 7 июня.



Видео очевидцев


В 21 микрорайоне Актау загорелась баня

В 21 микрорайоне Актау загорелась баня

В 21 микрорайоне Актау загорелась баня
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