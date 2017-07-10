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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:52

Просмотров: 481

Пропавшую в Мангистау четырехлетнюю девочку нашли спустя 13 часов

В поисках участвовали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, управления внутренних дел (УВД) и районного отделения внутренних дел (РОВД) Жанаозена, и департамента внутренних дел (ДВД) Мангистау. Девочку нашли в 11:00 сегодня, 10 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
О пропаже четырёхлетней Айгуль Таджимурат стало известно из социальных сетей. Девочка, по словам её тёти, пропала 9 июля близ местности Ботакоз в 12 километрах от Жанаозена.

- Девочка с отцом ехала в машине. Айгуль спала в тот момент, когда отец вышел из машины. По его возвращению девочка пропала, - рассказала тётя Айгуль.

В поисках пропавшего ребенка, как рассказали в ДЧС Мангистауской области, задействовали 88 человек личного состава и пять единиц техники ведомства, 70 человек и 14 единиц техники УВД и РОВД Жанаозена, 55 человек и три единицы техники воинской части №5548, 300 волонтёров и 75 единиц техники. В поисках участвовали 20 сотрудников и четыре единицы техники местных исполнительных органов, и один вертолёт, предоставленный РГП «КазАвиоСпас».

- Айгуль Таджимурат 2013 года рождения пропала в 12 километрах от Жанаозена, близ местности Ботакоз. Родственники обнаружили её пропажу примерно в 22:00 и начали поиск. В уполномоченные органы родственники обратились в 06:00 сегодня, 10 июля. Отец взял её с собой на поиски скота. Пока он искал скот, девочка вышла из машины и потерялась. Айгуль нашли сотрудники криминальной полиции ДВД Мангистауской области в 11:00 сегодня, 10 июля. Девочка в целости и сохранности передана родителям, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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Ололошка (Посетители) Сегодня, 15:19
Слава Богу, малышка нашлась, не представляю, что пережили родители ее за эту ночь! Дети наше все! За ними глаз да глаз нужен
 
-1
  • Az Neaz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Вован
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 15:02
Родители, будьте бдительными. Дети наше будущее. Благодарю АЛЛАХА за то что она нашлась.
 
 

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