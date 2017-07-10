Пропавшую в Мангистау четырехлетнюю девочку нашли спустя 13 часов

Фото из архива Lada.kz

О пропаже четырёхлетней Айгуль Таджимурат стало известно из социальных сетей. Девочка, по словам её тёти, пропала 9 июля близ местности Ботакоз в 12 километрах от Жанаозена.



- Девочка с отцом ехала в машине. Айгуль спала в тот момент, когда отец вышел из машины. По его возвращению девочка пропала, - рассказала тётя Айгуль.



В поисках пропавшего ребенка, как рассказали в ДЧС Мангистауской области, задействовали 88 человек личного состава и пять единиц техники ведомства, 70 человек и 14 единиц техники УВД и РОВД Жанаозена, 55 человек и три единицы техники воинской части №5548, 300 волонтёров и 75 единиц техники. В поисках участвовали 20 сотрудников и четыре единицы техники местных исполнительных органов, и один вертолёт, предоставленный РГП «КазАвиоСпас».



- Айгуль Таджимурат 2013 года рождения пропала в 12 километрах от Жанаозена, близ местности Ботакоз. Родственники обнаружили её пропажу примерно в 22:00 и начали поиск. В уполномоченные органы родственники обратились в 06:00 сегодня, 10 июля. Отец взял её с собой на поиски скота. Пока он искал скот, девочка вышла из машины и потерялась. Айгуль нашли сотрудники криминальной полиции ДВД Мангистауской области в 11:00 сегодня, 10 июля. Девочка в целости и сохранности передана родителям, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.