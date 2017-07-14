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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 715

В Актау продолжаются поиски сбежавшего из войсковой части солдата

Третий день в Актау разыскивают сбежавшего из войсковой части №6656 военнослужащего. В социальных сетях появилась ориентировка на солдата.

Фото rusevik.ru
Сегодня, 14 июля, по информации из войсковой части, Сергей Пыхалов, самовольно покинувший службу, не найден. В социальных сетях распространяют ориентировку.

В Актау продолжаются поиски сбежавшего из войсковой части солдата


Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656. Для поиска организовали временные розыскные пункты.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.


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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:15
Оставьте его в покое! Сам прийдёт! Если конечно его не похитили!
 
 

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