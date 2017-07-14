В Актау продолжаются поиски сбежавшего из войсковой части солдата

Фото rusevik.ru
Сегодня, 14 июля, по информации из войсковой части, Сергей Пыхалов, самовольно покинувший службу, не найден. В социальных сетях распространяют ориентировку.
Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656. Для поиска организовали временные розыскные пункты.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.
Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656. Для поиска организовали временные розыскные пункты.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.