Шестой день в Актау ищут сбежавшего из войсковой части солдата 

Ориентировка на Сергея Пыхалова. Фото из социальных сетей
Временные розыскные посты установлены в аэропорту и на вокзале.
Молодого человека 1996 года рождения призвали в 2017 году из Карагандинской области.
Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.
Молодого человека 1996 года рождения призвали в 2017 году из Карагандинской области.
Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.