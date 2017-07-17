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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 1846

Шестой день в Актау ищут сбежавшего из войсковой части солдата 

Поиски Сергея Пыхалова, самовольно покинувшего службу 12 июля, продолжаются. В розыске, как рассказали в войсковой части №6656, задействованы 80 человек.

Ориентировка на Сергея Пыхалова. Фото из социальных сетей
Временные розыскные посты установлены в аэропорту и на вокзале.

Молодого человека 1996 года рождения призвали в 2017 году из Карагандинской области.

Напомним, солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Подробности происшествия рассказали в войсковой части №6656.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Пыхалова, просьба сообщить по телефону: 8 702 724 9916.


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Комментарии ( 8 )

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Тьфу (Посетители) Сегодня, 18:16
Могли грохнуть и прикапать,а теперь ищут с ног сбились.
 
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Васьвась (Посетители) Сегодня, 15:52
Цитата: Колдун
Отсиживается где то у своих.

Он из Караганды. Нету у него здесь своих.
 
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Колдун (Посетители) Сегодня, 15:20
Отсиживается где то у своих. Сейчас это не трудно городская черта сплошной аул отсидится шум утихнет и рванёт на попутке.

Я свободен !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Колдун
  • Лесник
  • Ra_Zhum
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:18
Если найдут - пусть переведут в спецназ ГРУ в отдел нелегалов. Такой талант надо использовать во благо страны - закинут его на территорию потенциального противника и ни один пинкертон его не отыщет! dada
 
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  • Лесник
  • babushka
  • Джулия
  • АДАЙ
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 15:13
Цитата: Джулия
Скажите как чтоб тебя не узнали на постах? Да одень чадру черную и голову опусти. В этих одеяниях можно куда угодно и кому угодно без проверок.

Согласен полностью! Наше государство делает ВСЕ, чтобы человек преступивший закон (не имею ввиду именно этого парня, вообще) чувствовал себя вольготно и безнаказанно. Всячески приветствуется ношение паранджи, бород до пояса и других атрибутов камуфляжа. Поощряется тотальная коррупция в органах. У заезжих мошенников берут интервью и помещают на первые полосы газет. Всячески помогая в лоховании большего числа граждан.

Наша страна просто мечта бандита. Жаль только, что народ бедный. Вон уже велики позорные воруют.

*************
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:50
А причина побега какая? Неуставные отношения или по мамкиной титьке соскучился?
 
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Englishman (Посетители) Сегодня, 14:40
Для хороших людей армия — родная мать, а для плохих — тёща... © ДМБ

God save the queen!
 
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  • Васьвась
 Джулия (Посетители) Сегодня, 14:37
Ну не дурак же он на самолете домой лететь. У него и документов-то возможно вменяемых нет. Родители может деньгами помогли и выехал на машине уже давно. Не за границу же поедет, а уж в соседнюю область просто на машину сесть и гуд бай Актау. Скажите как чтоб тебя не узнали на постах? Да одень чадру черную и голову опусти. В этих одеяниях можно куда угодно и кому угодно без проверок. Разве что в аэропорту может быть найдут женщину для проверки, а всех замотаных в такси гаишники не будут проверять, прав таких нет.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 

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