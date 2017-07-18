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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 2517

Алтынбек Калиев: Подозреваемые в перестрелке в поселке Курык задержаны

В отношении подозреваемых в перестрелке в поселке Курык проводится досудебное расследование по статьям «хулиганство с применением оружия» и «покушение на убийство». Об этом сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД МО, подполковник Алтынбек Калиев.

Алтынбек Калиев
По словам Алтныбека Калиева, на данный момент преступление - перестрелка в оселке Курык, в ходе которой шесть человек получили огнестрельные ранения дробью, - раскрыто. Подозреваемые задержаны. Поводом для разборок с применением дробовика стала обычная ссора.

- В ходе следствия было установлено, что молодые люди 19-20 лет поссорились между собой. После этого они вызвали своих старших братьев 22-23 -лет, которые продолжили конфликт. Далее группа молодых людей, примерно 10-15 человек, выехали за пределы поселка. Там между ними завязалась драка, в ходе которой один из участников инцидента достал охотничье ружье и произвел два выстрела. Из-за этого дробовые ранения различной степени тяжести получили шесть человек, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД МО, подполковник Алтынбек Калиев.

По информации ДВД, участники конфликта задержаны. В отношении них ведется досудебное расследование по статьям «хулиганство с применением оружия» и «покушение на убийство».




Напомним, инцидент произошел в поселке Курык в ночь на 18 июля. Шесть человек были доставлены в больницу с дробовыми огнестрельными ранениями. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).


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Комментарии ( 6 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 21:18
Всех расстрелять! Не до толерантности сейчас.
 
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  • Лесник
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 21:01
Цитата: Лесник
Фантастика! А трупы куда спрятали? look
.. umnik
НУ!, вот и вердикт!...Что я писал в другом посту.. stena ..Родственники кругом.. prey...ВСЁ!, на тормозах..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • Лесник
 Хахол (Посетители) Сегодня, 19:47
Цитата: Лесник
Фантастика, ***!

Ну шо сказть було так.сказочники чи шо. lol
 
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  • Хахол
  • RRR
 Лесник (Посетители) Сегодня, 19:47
Двумя выстрелами- шесть зайцев! rofl Фантастика! А трупы куда спрятали? look

Цитата: kostya_aktau
добавте букву к слову п оселке

Добавь мягкий знак к слову "добавте". poka
 
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  • Хахол
 Тьфу (Посетители) Сегодня, 19:35
Ашто почему нет убитых и при смерти?
 
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 Колдун (Посетители) Сегодня, 19:34
Обычеая сора не смешите мои лапти. lol Вот заливальщики типа куанышаатшибая. lol

Я свободен !
 
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  • Хахол
 kostya_aktau (Посетители) Сегодня, 19:15
добавте букву к слову п оселке
 
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  • Колдун
  • Хахол
 manwyk (Посетители) Сегодня, 19:09
Немного трусости всем не помешало бы.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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