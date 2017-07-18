Алтынбек Калиев: Подозреваемые в перестрелке в поселке Курык задержаны

Алтынбек Калиев
По словам Алтныбека Калиева, на данный момент преступление - перестрелка в оселке Курык, в ходе которой шесть человек получили огнестрельные ранения дробью, - раскрыто. Подозреваемые задержаны. Поводом для разборок с применением дробовика стала обычная ссора.
- В ходе следствия было установлено, что молодые люди 19-20 лет поссорились между собой. После этого они вызвали своих старших братьев 22-23 -лет, которые продолжили конфликт. Далее группа молодых людей, примерно 10-15 человек, выехали за пределы поселка. Там между ними завязалась драка, в ходе которой один из участников инцидента достал охотничье ружье и произвел два выстрела. Из-за этого дробовые ранения различной степени тяжести получили шесть человек, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД МО, подполковник Алтынбек Калиев.
По информации ДВД, участники конфликта задержаны. В отношении них ведется досудебное расследование по статьям «хулиганство с применением оружия» и «покушение на убийство».
Напомним, инцидент произошел в поселке Курык в ночь на 18 июля. Шесть человек были доставлены в больницу с дробовыми огнестрельными ранениями. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).
- В ходе следствия было установлено, что молодые люди 19-20 лет поссорились между собой. После этого они вызвали своих старших братьев 22-23 -лет, которые продолжили конфликт. Далее группа молодых людей, примерно 10-15 человек, выехали за пределы поселка. Там между ними завязалась драка, в ходе которой один из участников инцидента достал охотничье ружье и произвел два выстрела. Из-за этого дробовые ранения различной степени тяжести получили шесть человек, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД МО, подполковник Алтынбек Калиев.
По информации ДВД, участники конфликта задержаны. В отношении них ведется досудебное расследование по статьям «хулиганство с применением оружия» и «покушение на убийство».
Напомним, инцидент произошел в поселке Курык в ночь на 18 июля. Шесть человек были доставлены в больницу с дробовыми огнестрельными ранениями. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).