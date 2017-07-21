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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:43

Просмотров: 1108

Сбежавшего из войсковой части в Актау солдата нашли в Атырау

Разыскиваемого 20-летнего солдата-срочника Сергея Пыхалова задержали в Атырау вечером 20 июля. Об этом сообщили в войсковой части 6656.

Фото из социальных сетей
Самовольно покинувшего службу 12 июля солдата-срочника удалось разыскать лишь на восьмой день. Его задержала военная полиция.

Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служил в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Сергей сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование.

Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.


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Комментарии ( 3 )

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  • akulina
  • lokamoka
 Englishman (Посетители) Сегодня, 09:03
Походу причина кроется в неуставных отношении на почве национальной неприязни, так как дедовщины как в прежние времена не может быть, там ведь все почти одногодки, хотя и офицерский состав мог приложить руку...ИМХО, ну или парень оказался просто морально слаб и не готов к армейским будням...

God save the queen!
 
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  • akulina
  • Очевидец
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:56
А причина срыва пацана почему не указана? Или еще не допросили?
 
-1
  • GuF
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:35
Жетiншi күнде табылады деп едiм. Сегiӡiншi күнiнде табылыпты ғой.
Мүмкiн дұрыста шығар, қаӡақ әр-дайым кешiгедi ...
 
 

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