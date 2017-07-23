Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время пожара в 5 микрорайоне Актау

- На данный момент пострадавшей пока не требуется переливание крови. Возможно, что оно понадобится. Ожог дыхательных путей – это очень серьезно. Она подключена к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), - объяснили в реанимационном отделении.

Женщина 1979 года рождения пострадала при возгорании балкона в 32 доме 5 микрорайона. Скорая помощь доставила ее в больницу для оказания медицинской помощи.В реанимационном отделении сообщили, что у пострадавшей диагностирован ожог верхних дыхательных путей, термический ожог шеи, лица, верхних конечностей II-III степени. Площадь ожога составила 10 процентов.Квартира, как сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области, полностью закопчена. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.Напомним, 22 июля практически одновременно произошло два пожара в 5 и в 15 микрорайонах. Также возгорание произошло в подвале дома №7 в 17 микрорайоне. Огнеборцам пришлось эвакуировать 111 человек. Дым распространился до 12 этажа. Причиной, как отметили в пресс-службе ДЧС, послужило короткое замыкание. Никто не пострадал.