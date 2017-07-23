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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 1069

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время пожара в 5 микрорайоне Актау

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ).

Пожар на балконе в 32 доме 5 микрорайона
Женщина 1979 года рождения пострадала при возгорании балкона в 32 доме 5 микрорайона. Скорая помощь доставила ее в больницу для оказания медицинской помощи.



В реанимационном отделении сообщили, что у пострадавшей диагностирован ожог верхних дыхательных путей, термический ожог шеи, лица, верхних конечностей II-III степени. Площадь ожога составила 10 процентов.

- На данный момент пострадавшей пока не требуется переливание крови. Возможно, что оно понадобится. Ожог дыхательных путей – это очень серьезно. Она подключена к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), - объяснили в реанимационном отделении.


Квартира, как сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области, полностью закопчена. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время пожара в 5 микрорайоне Актау


Напомним, 22 июля практически одновременно произошло два пожара в 5 и в 15 микрорайонах. Также возгорание произошло в подвале дома №7 в 17 микрорайоне. Огнеборцам пришлось эвакуировать 111 человек. Дым распространился до 12 этажа. Причиной, как отметили в пресс-службе ДЧС, послужило короткое замыкание. Никто не пострадал.



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Комментарии ( 11 )

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  • Englishman
 Модератор №3 (Модераторы) Сегодня, 18:45
Englishman,
Лесник,
ОбывателЬ,
Не отходите от темы.
Для межличностного общения, пожалуйста, пользуйтесь ЛС.
Комментарии не по теме будут удалены.
 
-3
  • Кимуля
  • Москит
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  • ОбывателЬ
 Englishman (Посетители) Сегодня, 18:33
Лесник,
Ты бредишь, корсар. Явно перегрелся. Или пыхнул опять, пакостник?
ОбывателЬ,
Ну вот, говорил же! roflПрост и предсказуем как всегда lolЩа бедолага начнет судорожно с разных ников заходить и ставить нам минусы а себе плюсы, попутно получая от этого сексуальное удовольствие uhmylkaЕго минусы конечно же сильно испортят нам жизнь и настроение на целый день и вгонит нас в депрессию rofl

God save the queen!
 
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  • Колдун
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:32
Englishman,
ОбывателЬ,
Ты бредишь, корсар. Явно перегрелся. Или пыхнул опять, пакостник? podzatylnik
 
-2
  • Колдун
  • Москит
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Englishman
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 18:29
Цитата: Englishman
Угу, ща один из его ников напишет, что ВЫ и Я одна и та же личность lolХотя че с убого взять, пусть тешеться dada

И проставит со всех ников минусы.. lol Его бог обидел, что на него обижаться..
 
-4
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Englishman (Посетители) Сегодня, 18:27
ОбывателЬ,
Да у него тут валом ников, он тут сам с собой общается. Болеет человек, не смейся..

Угу, ща один из его ников напишет, что ВЫ и Я одна и та же личность lolХотя че с убогого взять, пусть тешиться dada

God save the queen!
 
-2
  • Колдун
  • Москит
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 18:25
Цитата: Englishman
Проснулся сегодня Лесник рано утром и подумал, а не оставить ли свой комент в каждой статье

Да у него тут валом ников, он тут сам с собой общается. Болеет человек, не смейся..
 
-5
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  • Кимуля
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Englishman (Посетители) Сегодня, 18:19
Егерь,
А ведь не лень было скопировать текст + смайлик добавить Лесничек lol

God save the queen!
 
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  • Ян
 Егерь (Посетители) Сегодня, 18:04
Цитата: Englishman
Проснулся сегодня Лесник рано утром и подумал, а не оставить ли свой комент в каждой статье Типа как надпись на камне на скале, "Лесник был здесь"

skuchno
 
-5
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Englishman (Посетители) Сегодня, 18:00
Проснулся сегодня Лесник рано утром и подумал, а не оставить ли свой комент в каждой статье umnikТипа как надпись на камне на скале, "Лесник был здесь" lol

God save the queen!
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:02
Джулия,
Всяко бывает.. Может, на балконе спала. В любом случае, ожоги есть. Может, пыталась сама потушить.
 
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