Назар Тенелхан: Причиной пожаров в двух квартирах Актау стали тлеющая сигарета или непотушенная спичка

Пожар в 9 доме 15 микрорайона. Фото автора
Как рассказал Назар Тенелхан, причинами пожаров в двух микрорайонах Актау послужили малокалорийные источники огня.
- Вероятными причинами пожаров могли стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка. В обеих квартирах очаги возгорания находились на балконах. В день пожара в квартирах 5 и 15 микрорайонов находились люди, все они были в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Назар Тенелхан.
Напомним, что 22 июля практически одновременно произошло два пожара в разных микрорайонах Актау. Пострадали три человека.
- Вероятными причинами пожаров могли стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка. В обеих квартирах очаги возгорания находились на балконах. В день пожара в квартирах 5 и 15 микрорайонов находились люди, все они были в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Назар Тенелхан.
Напомним, что 22 июля практически одновременно произошло два пожара в разных микрорайонах Актау. Пострадали три человека.