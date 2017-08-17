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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:50

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Дознаватели установили причину пожара в 153 доме 3 микрорайона Актау

Причиной возгорания могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка. Об этом сообщила Гулнир Шопанова, инженер управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау.

Фото очевидцев
Вероятной причиной пожара, как рассказала Гулнир Шопанова, стало тепловое воздействие открытого занесенного источника зажигания.

- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка, - говорит инженер УЧС Актау.

Напомним, пожар произошел 9 августа в квартире, расположенной на первом этаже 153 дома в 3 микрорайоне Актау. Находившаяся в квартире женщина получила термические ожоги. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился в комнате. В ликвидации пожара задействованы пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Спасатели эвакуировали из подъезда пятерых человек.


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