Дознаватели установили причину пожара в 153 доме 3 микрорайона Актау

- Из заключения экспертизы следует, что причиной пожара могла стать тлеющая сигарета или непотушенная спичка, - говорит инженер УЧС Актау.
Напомним, пожар произошел 9 августа в квартире, расположенной на первом этаже 153 дома в 3 микрорайоне Актау. Находившаяся в квартире женщина получила термические ожоги. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился в комнате. В ликвидации пожара задействованы пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Спасатели эвакуировали из подъезда пятерых человек.