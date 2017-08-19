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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 1129

В Актау попавший под поезд мужчина скончался в реанимации

Житель Актюбинской области 1985 года рождения попал под поезд в пригороде Актау.

Иллюстративное фото
Пострадавший скончался от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ.

Мужчине перерезало руки и ноги. Бригада Скорой помощи доставила пострадавшего в МОБ в 03:40 в ночь на 19 августа.

- Пациент поступил с травматическим и геморрагическим шоком в крайне тяжелом состоянии. Сразу был взят на экстренную операцию по формированию культей конечностей – при несчастном случае произошли отрывы голеней и предплечий. В 10:00 часов 19 августа мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.

Согласно сопроводительному листу врачей Скорой помощи, как заявил заведующий отделением, мужчина пытался покончить с жизнью.


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Комментарии ( 1 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 12:58
Где у нас железная дорога в 22 микрорайоне? На Меловой давно дорогу разобрали.
 
 

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