В Актау попавший под поезд мужчина скончался в реанимации

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Пострадавший скончался от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ.



Мужчине перерезало руки и ноги. Бригада Скорой помощи доставила пострадавшего в МОБ в 03:40 в ночь на 19 августа.



- Пациент поступил с травматическим и геморрагическим шоком в крайне тяжелом состоянии. Сразу был взят на экстренную операцию по формированию культей конечностей – при несчастном случае произошли отрывы голеней и предплечий. В 10:00 часов 19 августа мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.



Согласно сопроводительному листу врачей Скорой помощи, как заявил заведующий отделением, мужчина пытался покончить с жизнью.