Ограбление магазина в центре Актау попало на видео

- Через 10 минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы. Если честно, я очень испугалась. Я даже на лицо его не смотрела, потому что он был в черных очках, медицинской маске и кепке. Смотрела только на ружье и думала, заряжено оно или нет, - рассказала продавец.

На момент ограбления в магазине находился только продавец.Неизвестный мужчина, по словам сотрудников минимаркета, примерно в 11:30 19 августа зашел в магазин купить штучные сигареты. Узнав, что поштучно их не продают – удалился.Женщина отдала злоумышленнику примерно 8 тысяч тенге из кассы. Грабитель потребовал цветной пакет, куда и сложил похищенное. Уходя, он попросил не сообщать об этом в полицию.Спустя две минуты после ограбления, по словам продавца, она вызвала страж порядка. После дачи свидетельских показаний продавец узнала от полиции, что ружье было заряжено.Напомним, 19 августа полиция задержала вооруженного мужчину у 15 дома в 11 микрорайоне. Как рассказали очевидцы, они видели, как этот мужчина с обрезом бежал от школы №10 в сторону 15 дома.По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который был ранее судим за аналогичное преступление.Установлено, что 19 августа мужчина совершил два разбойных нападения в 11 и в 26 микрорайоне.В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).