«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 20 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.8 KZT
  • €1 = 390.57 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 1586

Ограбление магазина в центре Актау попало на видео

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов в 7 микрорайоне около 8 дома.

Скриншот видео
На момент ограбления в магазине находился только продавец.

Неизвестный мужчина, по словам сотрудников минимаркета, примерно в 11:30 19 августа зашел в магазин купить штучные сигареты. Узнав, что поштучно их не продают – удалился.

- Через 10 минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы. Если честно, я очень испугалась. Я даже на лицо его не смотрела, потому что он был в черных очках, медицинской маске и кепке. Смотрела только на ружье и думала, заряжено оно или нет, - рассказала продавец.


Женщина отдала злоумышленнику примерно 8 тысяч тенге из кассы. Грабитель потребовал цветной пакет, куда и сложил похищенное. Уходя, он попросил не сообщать об этом в полицию.

Спустя две минуты после ограбления, по словам продавца, она вызвала страж порядка. После дачи свидетельских показаний продавец узнала от полиции, что ружье было заряжено.

Напомним, 19 августа полиция задержала вооруженного мужчину у 15 дома в 11 микрорайоне. Как рассказали очевидцы, они видели, как этот мужчина с обрезом бежал от школы №10 в сторону 15 дома.

По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который был ранее судим за аналогичное преступление.

Установлено, что 19 августа мужчина совершил два разбойных нападения в 11 и в 26 микрорайоне.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).




Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 16:01
Цитата: Lurker
В статье лишь сказано что задержанный '86 года.

В том-то и соль. Хорошо, подождем полного расклада.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lurker (Посетители) Сегодня, 15:55
Лесник,
В статье лишь сказано что задержанный '86 года. А Вы, не владея никакой инфой сразу ''выдворяйте на родину''.

'nuff said
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: Lurker
А если его родина Казахстан?

А если нет? Тогда я стану еще более интересным?

Цитата: Dope
Сказки про преступления совершаемые приезжими = не более, чем сказки. Сами подумайте; ну зачем им грабить, если им и так всё дают? Земли, дома, деньги!

Всё дают? ***, почему я не калпак?? stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lurker (Посетители) Сегодня, 15:24
Лесник,

Интеесный Вы. А если его родина Казахстан? Не спорю что среди приезжих есть достаточно криминалов, но это теперь не значит что все такие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • _Китаец_
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:01
Цитата: Dope
То есть гражданин, и уроженец Узеня.

Откуда инфа? Проверенная?
Цитата: Dope
Уж лучше расстреливать при попытке дачи\получения взятки.

Полностью согласен. Тогда придется уничтожить ВСЕХ людей сисиемы. А то, некоторые мне тут поют о существовании кристально чистых неподкупных полицаях в рядах мвд. Не верю, что таковые еще существуют в нашей стране, поскольку знаю- среди волков овцой не проживешь.
Гаврик, по-ходу, прослышал о трешке химии за разбой и ломанулся стричь бабло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • _Китаец_
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 14:57
Амнистия всему вина.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Странник
 Dope (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: Лесник
Если не хотите их мочить- выдворяйте на родину.


В данном конкретном случае это наш человек. То есть гражданин, и уроженец, если я не ошибаюсь Узеня. Как и в большинстве случаев совершённых преступлений. Сказки про преступления совершаемые приезжими = не более, чем сказки. Сами подумайте; ну зачем им грабить, если им и так всё дают? Земли, дома, деньги!

Я вот тут родился и всю жизнь прожил - мне ничего никто не дал и не даст никогда. И никогда не попрошу, мне действительно не надо, у меня всё есть и даже больше. А молодёжь, которые хаты снимают однушки еле еле??? Им как быть? Если мамки с парой миллионов нет - всё, ничего не будет, ни детей, ни "счастья". Одна ругань будет и бытовуха!

Смеялся в своё время над людями, кто наивно бегал в акимат, становился в "очередь" на землю. Лишь теряли время и испытывали пустые надежды. Никто, никому, ничего не дал. Те сто, с небольшим человек, получивших жильё по программе - ну понятно кто, да? Список же открыт, там же есть фамилии. По странным стечениям обстоятельств фамилии выдавших ключи совпадают с фамилиями их получивших. Зазеркалье lol

Цитата: Лесник
Ментам нужно таких сразу в расход пускать при попытке к бегству.


Уж лучше расстреливать при попытке дачи\получения взятки. Но тогда ведь придётся стрелять по своим!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • _Китаец_
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:49
Ментам нужно таких сразу в расход пускать при попытке к бегству. На днях двоих подобных из зала суда выпустили. Если не хотите их мочить- выдворяйте на родину. Зверьков что-то много залетных.
 
-1
  • Lurker
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dope (Посетители) Сегодня, 14:46
Чем больше будет врать статистика о раскрываемости преступлений, "работе" полиции и том, что всё хорошо, тем больше таких преступлений будет совершаться. Это, надеюсь, понятно...

"Раскрываемость" преступлений действительно возросла, но лишь за счёт установленных за наши деньги камер наблюдения. Полиция работает только там, где всё элементарно; задержать выпившего, старушку - пешехода, старика-водителя и т.д... Если же драка происходит, то "уазик" всегда едет мимо, ждёт в кустах. Обычная трусость, свойственная большинству сотрудников полиции. Да и это всем известно, не новость...

Что касается данной ситуации; лично я рад лишь за продавца, что цела и здорова осталась. Слава богу... Но нисколько не сочувствую владельцу магазина. Считаю, что нанося вред предпринимателям и всякого рода коммерсантам, любым путём, не важно каким - по-сути таким образом совершается справедливость. А как ещё должна перевешиваться чаша с невыплаченными налогами, неконтролируемыми ценами, жадностью и разведением антисанитарии в городе??? Наверное только так... К сожалению.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 dess (Посетители) Сегодня, 14:40
Актауский Алькапоне прям, чикаго нервно курит в сторонке. Человек мог погибнуть за 8 000 Тенге, от при дурка недоделанного.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика