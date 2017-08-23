ДВД Мангистау: Дело по факту пожара на рынке «Масат» приостановлено

Статья 45. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования
Напомним, что досудебное расследование проводится по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).
Возгорание на рынке «Масат» произошло вечером 1 января 2017 года. В ДЧС Мангистау сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По словам пострадавших, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
На брифинге, проведенном на следующий день после ЧП, Алмаз Искаков, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау, сообщил, что создана комиссия по установлению причин пожара. Дело передано в УВД Актау. Сумму ущерба установят в ходе следственных мероприятий.
Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесенного ущерба.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.
Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.
Фото последствий пожара на рынке «Масат».