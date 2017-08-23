«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 23 Августа
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.08 KZT
  • €1 = 391.5 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 553

ДВД Мангистау: Дело по факту пожара на рынке «Масат» приостановлено

Расследование причин пожара, произошедшего в Актау на рынке «Масат» 1 января нынешнего года, приостановлено. Судебная пожарно-техническая экспертиза по данному факту до сих пор не готова. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
- Дело приостановлено на основании статьи 45 части 7 Уголовно-процессуального кодекса Казахстан в связи с назначением судебной пожарно-технической экспертизы, - сообщили в  пресс-службе ДВД Мангистау. 

Статья 45. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования
 Показать / Скрыть текст


Напомним, что досудебное расследование проводится по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).

Возгорание на рынке «Масат» произошло вечером 1 января 2017 года. В ДЧС Мангистау сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По словам пострадавших, у пожарных не было воды, гидранты не работали.

На брифинге, проведенном на следующий день после ЧП, Алмаз Искаков, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау, сообщил, что создана комиссия по установлению причин пожара. Дело передано в УВД Актау. Сумму ущерба установят в ходе следственных мероприятий. 

Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесенного ущерба.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара. 

Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.

Фото последствий пожара на рынке «Масат».


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lika (Посетители) Сегодня, 14:17
Дурдом и вопиющая безграмотность со стороны властей.
у пожарных не было воды, гидранты не работали--- где это видано?

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • RRR
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:17
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика