ДВД Мангистау: Дело по факту пожара на рынке «Масат» приостановлено

Часть 7 - Сроки досудебного расследования прерываются в случаях:

1) неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение;

2) нахождения подозреваемого, обвиняемого вне пределов Республики Казахстан;

3) когда подозреваемый, обвиняемый скрылись от органов уголовного преследования либо их место пребывание не установлено по другим причинам;

4) временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подозреваемого, обвиняемого, удостоверенного в предусмотренном законом порядке;

5) выполнения процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи в порядке, предусмотренном главой 59 настоящего Кодекса;

6) необнаружения безвестно исчезнувшего лица.

- Дело приостановлено на основании статьи 45 части 7 Уголовно-процессуального кодекса Казахстан в связи с назначением судебной пожарно-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.Статья 45. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследованияНапомним, что досудебное расследование проводится по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).Возгорание на рынке «Масат» произошло вечером 1 января 2017 года. В ДЧС Мангистау сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По словам пострадавших, у пожарных не было воды, гидранты не работали.На брифинге, проведенном на следующий день после ЧП, Алмаз Искаков, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау, сообщил, что создана комиссия по установлению причин пожара. Дело передано в УВД Актау. Сумму ущерба установят в ходе следственных мероприятий.Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесенного ущерба.В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили , что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям. Фото последствий пожара на рынке «Масат».