«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 05 Сентября
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.22 KZT
  • €1 = 402.89 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 0

По делу застрелившегося в селе Баскудук сотрудника «Кузет» вынесли приговор

Под стражей оказался друг погибшего, который дал ему свое табельное оружие. Из него сотрудник специализированной службы охраны «Кузет» ранил свою девушку, ее брата и застрелился сам. Приговор вынесен в Мунайлинском районном суде.

фото из архива Lada.kz
Бывший сотрудник охраны ТОО «МАЭК Казатомпром» оказался на скамье подсудимых после того, как из его служебного оружия были ранены два человека и еще один погиб.

- Из материалов дела стало известно, что накануне преступления погибший сотрудник службы охраны «Кузет» встретился с подсудимым и попросил у него служебное оружие, с которым впоследствии отправился к дому своей бывшей девушки. Он несколько раз выстрелил в нее, ее брата и вел беспорядочную стрельбу в окна дома по остальным домочадцам. После этого выстрелил себе в голову, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Приговором суда подсудимому вынесен приговор по части 2 статьи 371 УК РК (Халатность). Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая.

Молодой человек пришел в дом бывшей возлюбленной с пистолетом Макарова и открыл огонь по ее семье. Девушка и ее брат оказались в больнице с огнестрельными ранениями, а сам молодой человек погиб, выстрелив себе в голову.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика