По делу застрелившегося в селе Баскудук сотрудника «Кузет» вынесли приговор

- Из материалов дела стало известно, что накануне преступления погибший сотрудник службы охраны «Кузет» встретился с подсудимым и попросил у него служебное оружие, с которым впоследствии отправился к дому своей бывшей девушки. Он несколько раз выстрелил в нее, ее брата и вел беспорядочную стрельбу в окна дома по остальным домочадцам. После этого выстрелил себе в голову, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Приговором суда подсудимому вынесен приговор по части 2 статьи 371 УК РК (Халатность). Его приговорили к двум годам лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая.
Молодой человек пришел в дом бывшей возлюбленной с пистолетом Макарова и открыл огонь по ее семье. Девушка и ее брат оказались в больнице с огнестрельными ранениями, а сам молодой человек погиб, выстрелив себе в голову.