«Телефонного террориста» из Жанаозена приговорили к двум годам лишения свободы

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

По материалам дела, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал правоохранительным органам ложное сообщение о террористическом акте.- Подсудимый С., будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» Центра оперативного управления УВД города Жанаозен, и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра «Зиба», находящегося в микрорайоне «Самал» города Жанаозен, и указал, что «бомба взорвется через 5-6 минут. В суде он признал свою вину полностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый С. был признан виновным по ст. 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорен к двум годам лишению свободы.Приговор не вступил в законную силу.Статья 273 УК РК:Напомним, 17 июля нынешнего года в Жанаозене по горячим следам задержали «телефонного террориста».