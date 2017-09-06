«Телефонного террориста» из Жанаозена приговорили к двум годам лишения свободы

- Подсудимый С., будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» Центра оперативного управления УВД города Жанаозен, и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра «Зиба», находящегося в микрорайоне «Самал» города Жанаозен, и указал, что «бомба взорвется через 5-6 минут. В суде он признал свою вину полностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый С. был признан виновным по ст. 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорен к двум годам лишению свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Статья 273 УК РК:
Напомним, 17 июля нынешнего года в Жанаозене по горячим следам задержали «телефонного террориста».