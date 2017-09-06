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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 530

«Телефонного террориста» из Жанаозена приговорили к двум годам лишения свободы

В Жанаозенском городском суде Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина С., обвиняемого по статье 273 УК РК. Об этом сообщила пресс-служба Жанаозенского городского суда.

иллюстративное фото с сайта vesti.ru
По материалам дела, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал правоохранительным органам ложное сообщение о террористическом акте.

- Подсудимый С., будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» Центра оперативного управления УВД города Жанаозен, и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра «Зиба», находящегося в микрорайоне «Самал» города Жанаозен, и указал, что «бомба взорвется через 5-6 минут. В суде он признал свою вину полностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый С. был признан виновным по ст. 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорен к двум годам лишению свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Статья 273 УК РК:
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Напомним, 17 июля нынешнего года в Жанаозене по горячим следам задержали «телефонного террориста».


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Комментарии ( 1 )

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Mirror (Посетители) Сегодня, 15:06
Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?
 
 

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