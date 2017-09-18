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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 387

В Актау спасли двух рыбаков

Происшествие случилось на побережье в 1 микрорайоне Актау. В открытое море унесло двух человек на резиновой лодке, сообщила пресс-секретарь ДЧС по Мангистауской области Гульнара Ходжабекова.

Спасенные рыбаки. Фото предоставлено службой спасения
Инцидент, как рассказали в ДЧС Мангистау, произошел 17 сентября примерно в 20:24. 

- После поступления звонка сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистау обнаружили и благополучно отбуксировали лодку с рыбаками на берег. В лодке оказались двое мужчин 1961 и 1957 годов рождения, - сказала Гульнара Ходжабекова.

По словам Гульнары Ходжабековой, данный случай произошел из-за несоблюдения техники безопасности на воде, люди вышли в море в темное время суток.

Напомним, 14 сентября в Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину, который плавал в запрещенном месте на побережье 4А микрорайона.

В Актау спасли двух рыбаков


В Актау спасли двух рыбаков


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Комментарии ( 2 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 11:19
Так это ж не рыбаков спасли, а бракашей!

Баркашами их может признать только суд, а так рыбаки

Танцуют все...
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 10:56
Так это ж н рыбаков спасли, а бракашей!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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