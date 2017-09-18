В Актау спасли двух рыбаков

- После поступления звонка сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистау обнаружили и благополучно отбуксировали лодку с рыбаками на берег. В лодке оказались двое мужчин 1961 и 1957 годов рождения, - сказала Гульнара Ходжабекова.
По словам Гульнары Ходжабековой, данный случай произошел из-за несоблюдения техники безопасности на воде, люди вышли в море в темное время суток.
Напомним, 14 сентября в Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину, который плавал в запрещенном месте на побережье 4А микрорайона.