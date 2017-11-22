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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 1268

В привокзальном кафе Атырау уроженец Кыргызстана нанес более 50 ножевых ранений жителю Актау

Мужчина скончался на месте происшествия. Об этом рассказали родные погибшего.

Иван Грабов. Фото Рашида Исмагилова
В кафе, расположенное у вокзала в Атырау, Иван Грабов вместе с другом пришел 19 ноября в 06:00, чтобы перекусить перед отъездом домой. Мужчины возвращались в Актау с учебы в Астрахани.

- Ваня учился в Астраханском государственном университете. Сдал сессию и на 19 число у него были обратные билеты. Из Астрахани он вместе с другом доехал до Атырау, они оставили вещи в камере хранения и пошли покушать в кафе. В тот момент, когда они сидели, пили чай с пирожками, проверяли почту и сообщения в телефонах, внезапно все это началось. Друг Вани, Сергей, говорит, что сначала вообще ничего не понял. А когда кинулся на помощь, уже было поздно, Иван лежал на полу весь в крови, - рассказала Лариса Грабова, вдова погибшего.

Убийца нанес Ивану Грабову больше 50 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В привокзальном кафе Атырау уроженец Кыргызстана нанес более 50 ножевых ранений жителю Актау


- Я разговаривала с врачом. Он сказал, что при таких ранениях Иван все равно бы не выжил. Были задеты легкие, печень, он был весь изрезанный, вплоть до того, что и голова у него была разрублена. Я смотрела в материалах дела, он бил мужа не просто кухонным ножом, а каким-то охотничьим, изогнутым, как полумесяц. Я даже не знаю, с какой скоростью надо бить, чтобы больше 50 ножевых ранений нанести? Но нормальный человек такое сделать не мог, даже звери так не поступают, - говорит жена Ивана Грабова.


По видео с камеры видеонаблюдения, расположенной в кафе, полицейские Атырау задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Кыргызстана, который тоже оказался транзитным пассажиром.

- Нож был при нем в куртке, он просто шел на охоту. Ему надо было найти жертву. И это случилось. Вероятно, Ваня попал не в тот час, не в то кафе, не на то место. Этот человек, как мне кажется, был или зомбированный, или под гипнозом, или психически больной. Если он психически больной, почему такие люди гуляют, почему люди страдают. Кто он такой, чтобы лишить моего сына - отца, а меня мужа, - говорит Лариса Грабова.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Убийство). Он водворен в изолятор временного содержания Атырау.

Алина Иванова


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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:26
мне кажется на почве нац признаков или он реально псих, хотя и то и другое ничем не отличается! Родным и близким соболезнования!

сжечь на костре!!!
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 19:23
Страшная нелепая смерть! Без всякого на то повода погиб молодой, здоровый мужчина. Семья осталась без мужа и отца. Невыносимо жалко Ивана!
 
 

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