К семи годам лишения свободы приговорили в Актау бывшего начальника ГМ 172/6

- Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктом 1 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки государственным должностным лицом путем вымогательства), с наказанием в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, и лишением специального звания «майор юстиции» с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственных органах, - сообщила пресс-служба Актауского городского суда.
Ранее приговором Актауского городского суда виновным признан заместитель начальника учреждения ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области за получение взятки в размере 30 тысяч тенге.
- Осужденный К. признан виновным по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки государственным должностным лицом). В его отношении принята мера наказания в виде штрафа в 50-кратном размере полученной взятки, то есть полтора миллиона тенге, с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственных органах и лишением специального звания «майор юстиции», - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.
Напомним, 9 ноября на скамье подсудимых в Актауском городском суде оказался бывший начальник оперативной части ГМ-п172/6 ДУИС Бахтияр Айнакулов. По двум статьям ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет. Ранее к штрафу в размере более трех миллионов тенге приговорен Рахимжан Куатбеков, бывший заместитель начальника исправительного учреждения. Его обвиняли в получении телевизора от брата одного из осужденных.
Проверки в ГМ 172/6 начались в июле этого года. Задержали четверых сотрудников колонии в сентябре. В материалах уголовного дела также фигурировали: жестокое обращение с заключенными, которые и написали заявления на бывшее руководство, обвинив его в регулярных избиениях, а также в том, что экс-конвоиры заставляли осужденных делать ремонт в своих служебных кабинетах и унижали заключенных.
Фото из архива Lada.kz