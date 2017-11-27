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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 1692

Аким Мангистау поручил выделить 20 миллионов тенге для помощи пострадавшим в ДТП в пригороде Жанаозена

Семьи погибших получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Государственные служащие Мангистауской области, как сообщила пресс-служба акима, перечислят однодневный заработок в качестве материальной помощи семьям пострадавших в ДТП.

При акимате Жанаозена создана комиссия, которая будет оказывать помощь семьям пострадавших. Открыт специальный фонд. Работу комиссии и фонда контролирует Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

- Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Это трагедия не только одной семьи, но и для всего региона. Желаю, чтобы граждане, получившие ранения во время аварии, скорее поправлялись, - сказал Ералы Тугжанов.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).


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Комментарии ( 12 )

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viva (Посетители) Сегодня, 17:15
BV,
BV,
у нас тоже был общественный транспорт
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 16:20
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Миллион теньге? А на что это хватит? На похороны и седьмой день уйдет более млн.
А вот 500 тысяч, это вообще смешно.

А до этого вы прям знали что будет помощь от акима... какой никакой но все же это помощь. Я вообще удивлен что аким и гос.служающие решили пожертвовать дневным заработком. молодцы.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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  • Orange
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:28
Миллион теньге? А на что это хватит? На похороны и седьмой день уйдет более млн.
А вот 500 тысяч, это вообще смешно. Остаться в живых и тяжело раненым, это хуже смерти. На лечения уйдет миллион, при том, что человек теряет работу и работать не сможет. Эти компенсации это как подаяние бомжу.
Да и знаем случаи, когда эти компенсации не выдавали. Народ шел и просил эти копейки на коленях. Так что, как говориться, обещать это еще не сделать.

Ералы братан, ваши глубочайшие соболезнование ничего не исправит и тем более не поможет умершим и пострадавшим. Лучше выделите нормальную компенсацию. Акимат ведь выделял же Ниязымбетову и квартиру и машину. А ведь новая тойота ланд крузер стоит приблизительно 20 лимонов. А квартира это другая история ...
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:14
Соболезнования всем родным погибших и терпения всем родным и близким пострадавших. Оставшивмся в живых - скорейшего выздоровления....

Как всегда, причина - халатность и безответственность отдельных лиц... Прискорбно...
 
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  • Морской
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:14
Где объявления о трауре по области? 9человек погибло Там у 10 летней девочки пострадавшей ампутация обеих ног.... 500 тысяч это маловато, Лада выясните как можно помочь именно ей... Реквизиты родителей...
я в ШОКЕ! наказать виновных со всей строгостью

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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botden (Посетители) Сегодня, 14:48
Мне конечно жалко людей погибших в этой нелепой аварии, но как не печально это произошло именно от людской несознательности. У водителя отсутствие, важной части человеческого организма, да и пассажиры о чем думали набиваясь в маршрутку. Мало того . что произошло столкновение с тепловозом, так еще в момент удара. они просто поубивали и покалечили друг друга.
 
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 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 14:38
А может еще выделить 20 млн на ремонт детской инфекционке???
 
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 BV (Посетители) Сегодня, 14:19
Цитата: Orion
На трассе в сторону Жанаозеня много аварий было, что то о них никто не вспомнил. Среди пострадавших есть родственники с Акимата?


Аварии происходят в основном на личном транспорте (такси), а здесь получается общественный маршрут. Авария с таким количеством пострадавших уже считается региональной аварией, потому и выделяют помощь от администрации.
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: kolu411
Может дело не в родственниках а в масштабах аварии?

тоже так думаю
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:12
Orion,
Может дело не в родственниках а в масштабах аварии?
 
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