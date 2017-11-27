Аким Мангистау поручил выделить 20 миллионов тенге для помощи пострадавшим в ДТП в пригороде Жанаозена

При акимате Жанаозена создана комиссия, которая будет оказывать помощь семьям пострадавших. Открыт специальный фонд. Работу комиссии и фонда контролирует Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
- Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Это трагедия не только одной семьи, но и для всего региона. Желаю, чтобы граждане, получившие ранения во время аварии, скорее поправлялись, - сказал Ералы Тугжанов.
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).