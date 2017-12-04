На трассе Шетпе-Бейнеу в один день произошли две аварии





Видео очевидцев



1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Аварии произошли 1 декабря. В 8:30 произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и фуры Volvo.- Легковой автомобиль выехал на встречную полосу на 210-м километре трассы Шетпе-Бейнеу и столкнулся с фурой. Водитель Toyota Camry 1992 года рождения и два его пассажира, 1951 и 1964 годов рождения, погибли. Водитель фуры жив, - рассказала Жазира Абил.Позже на этом же участке трассы случилась вторая авария.- Водитель автомобиля Renault, выехав на встречную полосу, столкнулся с Lada Largus. В ДТП скончался один пассажир автомобиля Lada. Остальные живы, - сообщила Жазира Абил.Досудебное расследование по обоим инцидентам ведется по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы.