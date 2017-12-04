На трассе Шетпе-Бейнеу в один день произошли две аварии
Погибли четыре человека. Об этом сообщила Жазира Абил, руководитель пресс-службы ДВД Мангистау.
Кадр видео
Аварии произошли 1 декабря. В 8:30 произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и фуры Volvo.
- Легковой автомобиль выехал на встречную полосу на 210-м километре трассы Шетпе-Бейнеу и столкнулся с фурой. Водитель Toyota Camry 1992 года рождения и два его пассажира, 1951 и 1964 годов рождения, погибли. Водитель фуры жив, - рассказала Жазира Абил.
Позже на этом же участке трассы случилась вторая авария.
- Водитель автомобиля Renault, выехав на встречную полосу, столкнулся с Lada Largus. В ДТП скончался один пассажир автомобиля Lada. Остальные живы, - сообщила Жазира Абил.
Досудебное расследование по обоим инцидентам ведется по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Видео очевидцев
Статья 345 УК РК. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами:
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
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