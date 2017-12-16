В Актау пожилая женщина разбилась насмерть при падении с 4-го этажа

Информация о трагедии, как сообщили на станции скорой помощи, поступила в 16:11. Смерть пожилой женщины наступила до приезда бригады врачей.
Причины и подробности происшествия уточняются.
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Комментарии ( 2 )
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