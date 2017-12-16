В Актау пожилая женщина разбилась насмерть при падении с 4-го этажа

Женщина, по словам очевидцев, упала с 4-го этажа 56 дома в 4 микрорайоне. Место происшествия оцепили полицейские.Информация о трагедии, как сообщили на станции скорой помощи, поступила в 16:11. Смерть пожилой женщины наступила до приезда бригады врачей.Причины и подробности происшествия уточняются.