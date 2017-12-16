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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:45

Просмотров: 588

В Актау пожилая женщина разбилась насмерть при падении с 4-го этажа

Трагедия произошла 16 декабря около 16:00.

Кадр видео
Женщина, по словам очевидцев, упала с 4-го этажа 56 дома в 4 микрорайоне. Место происшествия оцепили полицейские.

Информация о трагедии, как сообщили на станции скорой помощи, поступила в 16:11. Смерть пожилой женщины наступила до приезда бригады врачей.

Причины и подробности происшествия уточняются.



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Комментарии ( 2 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 19:21
Цитата: Терра
Очень жаль, ветеран ВОВ, человек прошедший войну, не справился с жизненными трудностями.

Прискорбно...Ну как же так? Не доглядели?
 
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Терра (Посетители) Сегодня, 19:04
Очень жаль, ветеран ВОВ, человек прошедший войну, не справился с жизненными трудностями.
 
 

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