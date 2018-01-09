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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 413

В Мангистау за первую неделю января произошло три пожара

За первую неделю нового года в Мангистау произошло три пожара, в двух из них огонь повредил автомобили, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю, с 1 по 7 января, подразделения ведомства выезжали по тревоге 18 раз, в том числе три раза - на пожары, 13 раз - на случаи горения и два раза - на аварийно-спасательные работы.

Один из пожаров произошел ночью 2 января. Примерно в 3:48 в селе Баскудык полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2107», 2007 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Утром 4 января произошел пожар в 25 микрорайоне Актау. Примерно в 10:42 на территории ГСК «Сатурн» в боксе №241 полностью сгорела автомашина LEXUS-570 LS. Также произошло частичное горение в боксе №242. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал 27-летний житель Актау. С термическими ожогами лица, шеи, обеих рук он был доставлен в областную больницу. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

На следующий день пожар произошел в 12:35 в селе Бейнеу. В доме №25 на улице имени Амантурлы полностью сгорела одна комната. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Остальные комнаты закопчены. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


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Комментарии ( 1 )

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 Ёж (Посетители) Сегодня, 15:21
Сегодня сорока на хвосте принесла, что где-то в городе умыкнули банкомат.
 
 

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