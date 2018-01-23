Несовершеннолетняя девочка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Актау

Девочка-подросток, как сообщили жильцы дома, упала с торцевой стороны 7-го этажа галерейного дома №6.Информация о происшествии, как сообщили в скорой помощи, поступила от прохожего в 19:40. Смерть наступила до приезда медиков. Реанимационные мероприятия были бесполезны.Как выяснилось, девочка проживала не в четвертом микрорайоне. Вечером она оказалась в 6 доме 4 микрорайона, где и упала с 7-го этажа. Мобильный телефон подростка обнаружили на этаже. Причина падения пока неизвестна.На седьмом этаже, откуда упала девочка, полицейские нашли ее сотовый телефон. Позвонили ее маме, которая сразу же приехала.На данный момент сотрудники полиции опрашивают жильцов дома №6.