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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:01

Просмотров: 1576

Несовершеннолетняя девочка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Актау

Трагедия произошла сегодня вечером, 23 января, в доме №6 в 4 микрорайоне.

Прибывшие медики
Девочка-подросток, как сообщили жильцы дома, упала с торцевой стороны 7-го этажа галерейного дома №6.

Несовершеннолетняя девочка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Актау


Информация о происшествии, как сообщили в скорой помощи, поступила от прохожего в 19:40. Смерть наступила до приезда медиков. Реанимационные мероприятия были бесполезны.

Как выяснилось, девочка проживала не в четвертом микрорайоне. Вечером она оказалась в 6 доме 4 микрорайона, где и упала с 7-го этажа. Мобильный телефон подростка обнаружили на этаже. Причина падения пока неизвестна.

Несовершеннолетняя девочка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Актау


На седьмом этаже, откуда упала девочка, полицейские нашли ее сотовый телефон. Позвонили ее маме, которая сразу же приехала.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают жильцов дома №6.

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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 00:15
Шок!! Искренние соболезнования родным и близким

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Имярек
 Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:58
Столько девочек уже за последнее время упали с высоты,именно в 4 мкр-не. То со скалы...тоже в 4м. Бедная мама. Ужас.ужас...
 
-1
  • Pontilimo1980
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:49
Men es'ten'e bilmei'min
 
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nokia6700 (Посетители) Вчера, 23:21
Офигеть, сама упала или помогли, жаль девочку
 
 

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