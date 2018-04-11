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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 1711

В отделе образования Актау прокомментировали самоубийство школьницы и сменили руководителя гимназии

Ранее ни одной жалобы со стороны родителей и учеников на школу-гимназию №4 не поступало. Со вчерашнего дня гимназию возглавляет другой директор. Об этом рассказала Светлана Тулебаева, руководитель Актауского городского отдела образования.

Школа-гимназия № 4, где училась погибшая Мадина. Фото автора
- Правоохранительные органы ведут следствие, и преждевременные доводы давать не можем, позже дополнительно сообщим. С нашей стороны инициирована служебная проверка. До этого времени никаких жалоб со стороны родителей и учеников на школу и учителей не поступало. Нина Ивановна Вареник - педагог со стажем, никогда к ней не было претензий. На сегодняшний день педагог продолжает работать, - сказала Светлана Тулебаева.

В отделе образования Актау прокомментировали самоубийство школьницы и сменили руководителя гимназии

Светлана Тулебаева, руководитель актауского городского отдела образования.


В городском отделе образования отметили, что со вчерашнего дня в школе-гимназии №4 сменили руководителя. Директором гимназии назначена Жумашева Жанаргул Бекбулатовна. С 1995 года занимается педагогической деятельностью, с 2015 года являлась директором школы №6.

По словам Светланы Тулебаевны, погибшая школьница была спокойной, доброй, общительной, хорошо училась.

В школе, где училась погибшая, учителя и директор прокомментировать трагедию отказались, сославшись на стресс.

По факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование.

Напомним, что родители обвиняют учителя в смерти своей дочери.


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Комментарии ( 5 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 15:02
Каждому учителю надо дать по диктофону и записывать все слова учеников, а за каждое оскорбление и мат штрафовать родителей. Думаю к концу месяца половина родителей с их распрекрасными детьми-паиньками останутся без зарплаты. Вы просто плохо знаете своих детей, раз их так защищаете. Не удивлюсь, когда они чуть подрастут, выгонят вас из дома или в дурдом сдадут. Если не прибьют до этого времени.
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 14:55
Как всегда, пока рак на горе не свистнет, проверка эффективности работы не начнется... Жалоб не было, значит пусть продолжают заниматься халатностью... Педагоги на себя берут функцию психологов, уборщицы может преподавать начнут, а вместо мед. работника сторожа посадим, что уж там...
 
-1
  • ежик
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 14:48
e.zh_k.a,
Вас послушать так это не гимназия а ад на земле, а что же туда так все рвутся пристроить свое чадо на 11 лет?
 
-1
  • ежик
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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:47
Весь интернет забит видео как издеваются над учителями! И самое обидное, на этих малолетних подонков нельзя даже завести уголовное дело. Они же ДЕТИ! Не хотелось бы с такими ДЕТЬМИ повстречаться в тёмном переулке... Поэтому никто и не хочет идти в педагоги - зарплата копеечная, а унижений и нервотрёпки от наших прекрасных, пушистых, скромных, ласковых детей каждый день полно. Надо поставить камеры в каждом классе и показывать родителям онлайн каких они монстров вырастили. Вот удивятся-то. nini
 
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  • ежик
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:00
Нет жалоб? В интернете посмотрите, есть жалобы и комментарии прочитайте!!! Zhalobakz расписано все, как там в этой гимназии обращаются с детьми. Ужассс какой то вообще
 
 

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