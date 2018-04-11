В отделе образования Актау прокомментировали самоубийство школьницы и сменили руководителя гимназии

В городском отделе образования отметили, что со вчерашнего дня в школе-гимназии №4 сменили руководителя. Директором гимназии назначена Жумашева Жанаргул Бекбулатовна. С 1995 года занимается педагогической деятельностью, с 2015 года являлась директором школы №6.
По словам Светланы Тулебаевны, погибшая школьница была спокойной, доброй, общительной, хорошо училась.
В школе, где училась погибшая, учителя и директор прокомментировать трагедию отказались, сославшись на стресс.
По факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование.
Напомним, что родители обвиняют учителя в смерти своей дочери.