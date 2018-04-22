Врачи рассказали о состоянии выпавшего с пятого этажа в Актау ребенка

Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир на пятом этаже дома №4 в 31А микрорайоне. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение. Утром 18 апреля его перевели в отделение травматологии.
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